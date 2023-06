SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o concurso do programa de estágio da Petrobras foram prorrogadas para a próxima segunda-feira (19), às 12h. A seleção ocorrerá em 11 estados e são oferecidas 200 vagas para diversos cursos de ensino superior. A participação no processo e da prova é gratuita.

A Petrobras oferece uma bolsa-auxílio de R$ 1.825, com direito a transporte diário, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais. A carga horária é de 20 horas semanais, o estágio tem a duração mínima de seis meses e poderá ser renovado por até dois anos.

O processo seletivo é voltado a estudantes a partir dos 16 anos que cursam ao menos o terceiro semestre, no caso de cursos com menos de quatro anos de duração. Para cursos com mais de quatro anos, é preciso estar ao menos no quinto semestre. Para estudantes de direito, é necessário estar ao menos no sétimo semestre.

No total, 10% das vagas do concurso são reservadas para pessoas com deficiência e 30% são destinadas a candidatos autodeclarados pretos e pardos. Além da prova online, o processo terá análise comportamental e exames médicos.

A previsão é que os aprovados comecem a exercer o estágio em setembro deste ano.

*

COMO FAZER A INSCRIÇÃO

- As inscrições são feitas pelo site do CIEE

- Clique no logo da Petrobras e, depois, em "Ver detalhes" no edital 01/2023

- Escolha a opção "Inscreva-se" e preencha o formulário

- Escolha o local onde será feito o estágio

- Lembre-se de que o email preenchido na inscrição será utilizado para a comunicação da organizadora do processo com o candidato

COMO SERÁ A PROVA

- A prova é online, disponível na página do concurso, e pode ser feita até as 12h da próxima segunda-feira, 19 de junho

- Selecione o logotipo da Petrobras e vá em "Meus processos", selecione "Opções" e clique em "Fazer a prova"

- Preencha o login e senha. Em seguida, será enviado por SMS ou email o código de confirmação para liberação da prova

- O candidato terá dois minutos para responder a cada questão. Após este tempo, a resposta para a questão ficará em branco e o sistema irá para a próxima pergunta

- O candidato pode deixar a prova ao clicar em "Responder e sair da prova", mas perderá uma questão

- A prova terá 45 questões, sendo 15 de português e tecnologia, 15 de matemática e 15 de conhecimentos gerais

- O candidato precisa ter ao menos 70% de acertos para passar para a próxima fase

O resultado provisório do exame será divulgado em 20 de junho, com os pedidos de recursos sendo aceitos apenas em 21 de junho. A classificação provisória será anunciada em 6 de julho. O resultado final sairá no dia 12 de julho, no site do CIEE.

Após esta etapa, o candidato passará por avaliação comportamental por meio do aplicativo do CIEE e também por exames médicos.

Quais cursos podem participar do processo

- Administração

- Análise de dados

- Análise e desenvolvimento de sistemas

- Ciências contábeis

- Ciência da computação

- Comunicação social - Jornalismo

- Comunicação social - Publicidade e Propaganda

- Comunicação social - Relações Públicas

- Direito

- Engenharia de computação

- Engenharia de controle e automação

- Engenharia de petróleo

- Engenharia de produção

- Engenharia elétrica

- Engenharia mecânica

- Engenharia química

- Estatística

- Geologia

- Serviço social

QUAIS SÃO OS LOCAIS COM VAGAS DISPONÍVEIS

Camaçari (BA)

- Engenharia elétrica

Caucaia (CE)

- Administração

Vitória (ES)

- Ciência da computação

- Ciências Contábeis

- Comunicação social - Relações Públicas

- Engenharia de computação

- Engenharia de produção

- Engenharia mecânica

Ibirité (MG)

- Engenharia mecânica

Três Lagoas (MS)

- Engenharia de controle e automação

Ipojuca (PE)

- Comunicação social - Publicidade e Propaganda

Araucaria (PR)

- Engenharia de computação

- Engenharia mecânica

- Engenharia química

Macaé (RJ)

- Administração

- Análise de sistemas

- Comunicação social - Relações Públicas

- Análise de dados

- Engenharia de controle e automação

- Engenharia de petróleo

- Engenharia de produção

- Engenharia elétrica

Rio de Janeiro (RJ)

- Administração

- Análise de dados

- Análise e desenvolvimento de sistemas

- Ciência da computação

- Ciências contábeis

- Comunicação social - Jornalismo

- Comunicação social - Publicidade e Propaganda

- Comunicação social - Relações Públicas

- Direito

- Engenharia de controle e automação

- Engenharia de petróleo

- Engenharia de produção

- Engenharia mecânica

- Engenharia química

- Estatística

- Geologia

- Serviço social

- Em Seropédica: Engenharia química

Natal (RN)

- Comunicação social - Jornalismo

- Comunicação social - Relações Públicas

Canoas (RS)

- Engenharia de controle e automação

- Engenharia mecânica

- Engenharia química

Caraguatatuba (SP)

- Engenharia elétrica

- Engenharia química

Santos (SP)

- Administração

- Análise de dados

- Análise e desenvolvimento de sistemas

- Ciência da computação

- Comunicação social - Publicidade e Propaganda

- Engenharia de computação

- Engenharia de controle e automação

- Engenharia de petróleo

- Engenharia de produção

- Engenharia mecânica