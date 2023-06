SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal abrirá, na próxima terça-feira (20), as inscrições para o concurso de seu programa de estágio com vagas em todos os estados. As vagas são destinadas a estudantes de ensino médio, técnico e de universidades. A participação no processo é gratuita.

O valor da bolsa-auxílio varia de acordo com a carga horária do programa de estágio, que vai de 20 a 25 horas semanais. Para estudantes do ensino médio e técnico, o valor pago é R$ 400 e R$ 500, conforme a carga horária. Os alunos de ensino superior recebem de R$ 800 a R$ 1.000, também de acordo com a carga horária semanal. Os selecionados ainda têm direito a auxílio-transporte de R$ 130 por mês.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter no mínimo 16 anos e estar matriculado no 1º ano do ensino médio regular, no EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou em cursos técnicos relacionados às vagas ofertadas.

Para as oportunidades destinadas ao ensino superior, é preciso estar no quinto semestre dos cursos de arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, serviços sociais, ciências sociais, ciências políticas, direito, engenharia civil e engenharia elétrica.

A Caixa está oferecendo vagas em todos os estados do Brasil, tanto nas capitais quantos em municípios de diversas regiões. Para mais informações sobre a disponibilidade de vagas por região, basta acessar o edital na página do CIEE ou clicar neste link.

Apesar de não ter o número de vagas estipulada, a Caixa irá reservar 10% delas para pessoas com deficiência e outras 30% para candidatos pretos ou pardos, que precisam preencher o formulário de autodeclaração na página do concurso ou acesse este link: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/06/caixa-tem-vagas-de-estagio-com-bolsa-auxilio-de-ate-r-1000-veja-regras-e-como-participar.shtml.

Como será a prova

- A prova é online e ficará disponível na página do concurso logo após a inscrição

- O exame poderá ser feito até as 12h do dia 14 de julho

- A prova será de múltipla escolha e será composta por 20 questões, sendo dez de língua portuguesa, cinco de informática e cinco de conhecimentos gerais

- O candidato terá dois minutos para responder a cada questão. Após este tempo, a resposta para a questão ficará em branco e o sistema irá para a próxima pergunta

- Caso queira desconectar e retomar a prova em outro momento, desde que no período de inscrição e da prova online, clique em "Responder e sair da prova"

- Durante a prova, o candidato não poderá abrir mais de uma janela ou aba do navegador, tirar o cursor do mouse da tela ou tirar print da tela sob pena de ter a questão anulada

A classificação provisória do exame será divulgada em 7 de agosto. Os pedidos de recursos são aceitos apenas no dia 8 de agosto. A classificação final sairá no dia 17 de agosto, no site do CIEE.

O contato para convocação do selecionado será feito por email e/ou telefone informados no momento da inscrição, sendo de responsabilidade do candidato manter atualizados os dados cadastrais no CIEE.

Quais cursos podem participar do processo:

Ensino superior

- Arquitetura e urbanismo

- Direito Ciências políticas

- Serviços sociais

- Psicologia

- Ciências sociais

- Pedagogia

- Engenharia elétrica

- Engenharia civil

- Engenharia mecânica

Ensino técnico

- Técnico em recursos humanos

- Técnico em serviços públicos

- Técnico em finanças

- Técnico em secretariado

- Técnico em administração

- Técnico em contabilidade

- Técnico em comércio

- Técnico em segurança do trabalho

- Técnico em marketing

- Técnico em logística

- Técnico em seguros

- Técnicos em vendas