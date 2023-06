SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A plataforma de serviços financeiros PicPay vai incorporar a operação de varejo do Banco Original, ambas empresas pertencentes à J&F Participações, holding que detém as empresas financeiras do grupo J&F. Fora da área financeira, o grupo também detém o controle do frigorífico JBS e da empresa de celulose Eldorado Brasil.

As contas de pessoa física cadastradas no Original passam a ser do PicPay, enquanto o banco se volta para a área de atacado, com clientes dos segmentos de pessoa jurídica, corporate e agro. O PicPay tem cerca de 33 milhões de clientes ativos e vai adicionar mais 2,5 milhões com a incorporação do varejo do Original.

Clientes do Original que ainda não tenham conta no PicPay precisam baixar o app e fazer login com os mesmos dados (CPF e senha). A partir de julho, todas as informações do usuário que estavam no banco serão automaticamente disponibilizadas no PicPay, que passará a ser utilizado para acessar a conta do cliente pessoa física. Caso já seja usuário do PicPay, não é preciso fazer nada.

Os usuários começaram a ser comunicados sobre a troca desde a última quinta-feira (15).

Os clientes de varejo atendidos até então pelo Original continuarão com acesso às mesmas funcionalidades, como cartão de crédito e débito, programa de pontuação, opção de conta compartilhada e gerente de atendimento. O mesmo vale para empréstimos e outros produtos financeiros.

De acordo com as empresas, o movimento tem como objetivo impulsionar cada uma das marcas no seu segmento mais forte --PicPay no varejo e Original no atacado--, aproveitar sinergias entre as operações para ganhar eficiência e acelerar o lançamento de novos produtos.

"À medida que os negócios se desenvolveram, entendemos que é a hora de ampliar a expertise de cada uma das companhias no seu segmento core e expandir ainda mais as operações", afirmou José Antônio Batista, presidente do conglomerado financeiro do grupo J&F, em nota.

O PicPay também oferece recursos adicionais em relação ao banco, como a conta digital com rendimento automático de 102% do CDI em 30 dias, investimentos, opção de movimentar todas as contas bancárias no mesmo app e ferramentas de gestão financeira.

"A vinda do varejo do Original acelerou o portfólio do PicPay. O maior beneficiado é o cliente, que, além de não ter nenhum prejuízo, ganha mais produtos e serviços para facilitar a sua vida", disse Eduardo Chedid, presidente do PicPay.

"Vamos dar continuidade a uma operação sólida e ampliá-la, com foco total nos negócios que deram origem à trajetória do banco e o transformaram em uma referência no mercado, no agronegócio, corporate e agora no [segmento de] empresas", afirmou Luiz Meneguetti, presidente do Banco Original.