SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio ao avanço das companhias de entrega pelo Brasil, os Correios anunciam nesta semana o investimento de R$ 350 milhões para a construção de novas agências, modernização de centros operacionais e reforma das mais de 6.000 agências pelo país.

Segundo a estatal, o último grande centro operacional foi criado em Cuiabá (MT), em 2014. O pacote de investimentos também cumpre com um pedido feito pelo presidente Lula (PT), de fortalecer os Correios.

Para a capital federal, a previsão é de investir R$ 190 milhões na construção de um novo complexo, responsável por integrar as operações de tratamento das encomendas e um centro de logística integrada. De acordo com os Correios, será instalada uma máquina de triagem com capacidade para tratar 300 mil objetos por dia, promovendo um aumento de 700% em relação ao tratamento manual diário.

Outras três obras estão no planejamento da estatal: duas agências no formato padrão em Londrina (PR) e São Luís (MA) e um hub internacional em Natal (RN). A agência potiguar deve receber pouco mais de 20% das encomendas importadas que chegam pela região Nordeste.

"Ao levarmos o centro para o Nordeste estamos gerando milhares de empregos na região. Não estamos levando apenas infraestrutura, mas consolidando a vocação local de se tornar um polo logístico, o que desperta o interesse de outras empresas também", disse o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos.

Todos os novos prédios serão modelados para uma agenda sustentável, com a instalação de painéis fotovoltaicos e sistema de ar-condicionado inteligente, permitindo uma economia de R$ 1,5 milhão por ano com energia elétrica.

Para este ano, 400 agências já estão com as licitações de reforma aprovadas. A expectativa é de que as mais de 6.000 agências restantes recebam melhorias nos próximos três anos.