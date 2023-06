BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) exonerou nesta terça-feira (20) o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e nomeou Dario Durigan para o cargo.

Galípolo deixa o cargo porque foi indicado para assumir a Diretoria de Política Monetária do Banco Central. Ele ainda passará por sabatina na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado no próximo dia 27 de junho antes de tomar posse no novo posto.

Para o lugar dele, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, escolheu Durigan, que é formado em direito, foi assessor especial na Prefeitura de São Paulo e trabalhou para o WhatsApp durante as negociações do projeto de lei das Fake News no Congresso.

Ele é descrito por pessoas que o conhecem como alguém inteligente e habilidoso. Por outro lado, ainda há dúvida sobre como será sua atuação no dia a dia de um ministério tão grande como a Fazenda, que conduz as principais pautas do governo.

Galípolo, por sua vez, precisará se equilibrar entre a autonomia legal do Banco Central e a missão creditada a ele de abrir caminho para o corte da Selic -um apelo do presidente ecoado por membros do governo e por quadros do PT desde o início da gestão.