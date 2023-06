SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Porta fechada para queda da Selic, mudanças no arcabouço fiscal e outros destaques do mercado nesta quinta-feira (22).

**HADDAD PERDE...**

Conforme esperado, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manteve a Selic em 13,75% ao ano na reunião desta quarta (21).

O que todos estavam de olho era no comunicado, à procura de alguma indicação clara do BC sobre queda de juros na próxima reunião, em agosto. Ela não veio, mesmo com as pressões do governo e de empresários.

O tom do documento é visto como uma derrota para o ministro Fernando Haddad (Fazenda), que tem dito que há espaço para reduzir a taxa de juros no país. A Folha de S.Paulo apurou que a equipe econômica interpretou o comunicado como um "boicote" ao governo.

ENTENDA

O colegiado até suavizou o tom do texto ao descartar a mensagem que falava sobre a possibilidade de voltar a elevar a Selic, mas outros trechos do documento indicaram que a porta segue fechada para um cenário de corte nos juros:

"A conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação desancoradas, segue demandando cautela e parcimônia".

"A estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período prolongado tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação".

EM NÚMEROS

Para embasar a decisão, o Copom citou as projeções de inflação em seu cenário de referência, que caíram de 5,8% para 5% em 2023 e de 3,6% para 3,4% para 2024.

- Apesar de elas terem melhorado, ainda estão acima da meta (3,25% neste ano e 3% no próximo).

E nos investimentos? As debêntures incentivadas de infraestrutura seguem como os títulos com maior rentabilidade real entre as principais aplicações da renda fixa, de acordo com levantamento da plataforma de busca de investimentos Yubb.

Veja aqui como fica a rentabilidade de outros investimentos na renda fixa e aqui quanto rendem R$ 1.000 na poupança, no CDB e no Tesouro com a Selic a 13,75%.

**... E GANHA**

O Senado aprovou nesta quarta o novo arcabouço fiscal por 57 votos a 17 ?eram necessários 41.

Agora, o projeto terá de voltar à Câmara porque foi alvo de mudanças, que foram consideradas como vitórias para Haddad:

? A lista de despesas que ficarão fora do limite de gastos foi ampliada, e agora contempla o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e despesas com ciência e tecnologia.

? Dispositivo que permite ao governo incluir despesas no Orçamento do próximo ano acima do limite dos gastos ?desde que elas estejam condicionadas à aprovação de crédito pelo Legislativo em 2024.

RELEMBRE

A nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos tem uma estrutura principal: a previsão de que o crescimento das despesas seja limitado a 70% do avanço das receitas contabilizadas nos 12 meses até junho do ano anterior, já descontada a inflação.

Há, porém, um piso de 0,6% e um teto de 2,5% para a alta real das despesas.

O plano traçado prevê zerar o déficit (arrecadação menor que gastos) até 2024 e gerar um superávit (arrecadação maior que gastos) de 1% do PIB até 2026.

Caso a meta seja descumprida, a proporção de alta das despesas em relação à arrecadação cai a 50%, até a retomada da trajetória de resultados dentro do esperado.

**VACA DE MILHÕES**

A venda de um terço de uma vaca brasileira num leilão realizado na última sexta (16) bateu recorde mundial. O valor do negócio foi de R$ 6,993 milhões, o que avalia o animal em cerca de R$ 21 milhões.

A vaca envolvida no leilão é Viatina-19, que teve um terço comprado pela empresa Nelore HRO, de Arandu (SP). Ela dividirá a posse do animal com Casa Branca Agropastoril e Agropecuária Napemo.

A metade da Viatina-19 já tinha sido vendida no ano passado por R$ 3,99 milhões (R$ 4,17 milhões, atualizados pela inflação).

Por que vale tanto? Animais como a Viatina-19 são valorizados por terem uma linhagem com pedigree e características produtivas que darão retorno financeiro ao investidor.

Só nos últimos 12 meses, ela resultou em negócios de R$ 6,849 milhões, incluindo prenhezes e bezerra, segundo a Casa Branca.

O objetivo do melhoramento genético é que o animal transfira a genética aos seus descendentes e que eles produzam mais carne em menos tempo e menor espaço.

A biografia da Viatina-19: nascida em 17 de janeiro de 2019, é filha de Landau da Di Gênio, que em 2018 teve 50% de seus direitos vendidos por R$ 1,26 milhão (R$ 1,69 milhão, corrigidos pela inflação).

Sophie Ourofino, também filha de Landau e, portanto, irmã de Viatina-19 por parte de pai, foi comercializada por R$ 1,59 milhão (R$ 1,86 milhão) num leilão virtual em 2021.

**AMAZON É PROCESSADA NOS EUA POR ASSINATURA PRIME**

A Amazon foi processada pela FTC (órgão antitruste e de proteção ao consumidor americano) por supostamente dificultar o cancelamento da sua assinatura Prime.

O pacote, que tem mais de 200 milhões de usuários no mundo, garante frete grátis em produtos e acesso a serviços de streaming de filmes, séries e músicas.

A ACUSAÇÃO

A investigação da autoridade americana começou em 2021 e acusa a big tech de usar uma "interface manipuladora, coercitiva e enganosa" para fazer com que os usuários renovassem automaticamente as assinaturas do Prime.

Ela também afirma que, após pressão da entidade, a Amazon mudou seu processo de cancelamento da assinatura em abril de 2023.

O que diz a Amazon: que as alegações da FTC são "falsas nos fatos e na lei" e que é "claro e simples" cancelar a assinatura do Prime.

Ainda afirma que o regulador anunciou o processo sem aviso prévio, "no meio de discussões com a FTC para garantir que ela entendesse os fatos, o contexto e as questões legais".

"Fluxo de Ilíada": é como os executivos da big tech chamavam o caminho para cancelamento da assinatura, segundo a denúncia.

O termo faz alusão à famosa epopeia grega escrita por Homero, referindo-se à dificuldade intencional de concluir esse processo.

"O 'Fluxo da Ilíada' forçava os consumidores que queriam cancelar o serviço a navegar por um processo de quatro páginas, seis cliques e 15 opções", afirmou a FTC.

"Em contrapartida, os clientes podiam se inscrever no Prime com um ou dois cliques", disse a agência.