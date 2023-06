Os bancos centrais usam ferramentas de política monetária, como taxas de juros e oferta de moeda, para gerir a inflação e promover a estabilidade econômica. A inflação por sua vez tem um papel essencial na definição da política monetária a implementar.



Se as expectativas de inflação forem altas, os bancos centrais podem adotar uma postura mais agressiva, aumentando as taxas de juros para conter as pressões inflacionárias. Por outro lado, se as expectativas de inflação forem baixas, os bancos centrais podem se inclinar para uma abordagem mais expansionista, possivelmente reduzindo as taxas de juros para estimular o crescimento econômico.



A política monetária e a inflação têm impacto direto tanto no mercado de capitais como no mercado monetário. No mercado de capitais, a redução da expectativa de inflação pode impulsionar a especulação da política monetária e contribuir para um sentimento de alta, levando a uma maior dinâmica de mercado.



Por outro lado, no mercado monetário, as expectativas de inflação reduzida podem influenciar as taxas de juros de curto prazo e a precificação dos instrumentos do mercado monetário, fazendo o custo do dinheiro baixar - aumentando o investimento e o consumo.



O contexto do Mercado Brasileiro



Desde o fim da pandemia as economias mundiais têm sofrido para equilibrar as contas e compensar as injeções de capital feitas ao longo dos períodos de confinamento. Para piorar essa instabilidade iniciou-se uma guerra na Europa que veio aumentar a pressão econômica e levou ao aumento da inflação global para níveis não vistos há muito tempo.



O Brasil e a sua economia têm tido uma performance consistente, fruto da implementação de políticas monetárias mistas com foco na estabilização e crescimento da economia. Recentemente o Presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto, afirmou que os indicadores econômicos brasileiros estão saudáveis e promissores, realçando o facto da inflação brasileira estar controlada e abaixo da maior parte dos países mais desenvolvidos.



Como visto anteriormente, a inflação tem um papel essencial na definição das políticas monetárias e este indicador veio alimentar rumores de que uma redução das taxas de juro e a implementação de mais políticas expansionistas se aproximam.



O efeito da mudança de política monetária



Com o atual contexto econômico, é legítimo o mercado estar expectante com a alteração das políticas monetárias para um foco mais expansionista. Esta expectativa gerou já uma maior dinâmica no mercado com o índice do Ibovespa a disparar 2,06% no início do mês.



A explicação acaba por ser relativamente simples: os investidores necessitam de confiança e os indicadores econômicos apontam para essa direção. Para além disso, os investidores focados em rendimento procuram alternativas aos habituais depósitos a prazo e viram-se para o mercado de ações como alternativa.



Para além dos efeitos diretos na economia esta mudança também poderá ter impacto político, pois aumenta a confiança das outras economias e pode acelerar a viabilização do tratado de comércio livre entre a União Europeia e o Mercosul, que tem sido discutido nos últimos 20 anos mas que nunca teve um desfecho positivo.



Conclusão



A política monetária é uma ferramenta complexa utilizada pelos Bancos Centrais, com várias ramificações que afetam diretamente a economia, como a inflação, o emprego e o nível de vida geral da população. Além disso, ela também tem implicações na política externa do país e em suas relações internacionais.



Ao definir políticas é importante ter em consideração os indicadores econômicos do país, e num momento em que as economias globais sofrem com indicadores menos positivos, o Brasil destaca-se por ter uma tendência contrária que leva a uma expectativa da alteração de políticas a implementar no país.



Esta expectativa traduz-se em maior confiança para os parceiros externos e os investidores que procuram soluções de rentabilidade e investimentos estáveis. A economia brasileira tem sido apontada como a principal solução para estes investidores, levando a um sentimento de futuro promissor e de crescimento próspero no país.



