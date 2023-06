SÃO PAULO,SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, a Fifa liberou a venda dos chamados pacotes de hospitalidade no Brasil para os torcedores interessados em assistir à Copa do Mundo de futebol feminino. O evento ocorre na Austrália e Nova Zelândia entre o fim de julho e o início de agosto.

As vendas dos combos (ingresso, transporte, alimentação e camarotes), no entanto, enfrentam uma grande dificuldade. Só a passagem custa R$ 12 mil. Além disso, há também a variação cambial que corrói os reais no bolso dos torcedores.

A Momê foi a empresa selecionada para comercialização, com exclusividade, esses pacotes no Brasil. Ela oferece serviços de alimentação, acesso preferencial, lugares privilegiados durante as partidas e outros benefícios.

De acordo com a companhia, três pacotes estão disponíveis para os torcedores: um plano básico para assentos individuais; um lounge compartilhado; e um camarote com capacidade a partir de 12 pessoas, voltado para empresas.

Os preços variam entre 290 dólares australianos (por volta de R$ 925) no pacote mais básico e 400 dólares australianos (R$ 1.276) no lounge compartilhado. No caso do camarote, quanto maior o espaço e mais pessoas estiverem no planejamento, mais caro ele fica.

"Podemos concordar que o dólar não está num patamar convidativo, porém o que mais impacta na decisão do torcedor são os bilhetes aéreos, cujos preços estão a partir de R$ 12 mil. Entretanto, estamos otimistas e com bastante procura", disse Marcello Cordeiro, executivo da Momê.

Os três jogos da seleção brasileira na primeira fase serão realizados na Austrália. No dia 23, a equipe disputa partida contra o Panamá, em Adelaide, no dia 29 é a vez da França, em Brisbane, e no dia 2 de agosto o Brasil enfrenta a Jamaica, em Melbourne.

Com Diego Felix