SÃO PAULO, SP E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A diretora de Infraestrutura do BNDES, Luciana Aparecida da Costa, e o presidente do conselho do banco, Rafael Lucchesi, apresentam, nesta quarta (28), o plano de investimento para o setor a 300 empresários. Eles participam do 22º Fórum Empresarial LIDE, no Rio de Janeiro.

A carteira de investimentos em infraestrutura é de R$ 47 bilhões e metade já corresponde a empreendimentos voltados à transição energética.

A executiva do banco avalia que essa carteira cresceu cerca de 10% em relação ao ano anterior, desempenho considerado aceitável diante das restrições financeiras do momento.

Desde que o governo Lula assumiu o controle do BNDES, o banco passou a apostar em projetos de energias renováveis e quer impulsionar investimentos em empresas que atuam no mercado livre de energia -hoje com boa parte da operação em companhias de alto consumo industrial.

Promovido pelo grupo de João Doria, o Fórum Empresarial vai até sexta (30) e terá a presença de ministros, governadores e autoridades. Já confirmaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux; o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates; os governadores Cláudio Castro (RJ), Ronaldo Caiado (GO) e Eduardo Leite (RS).