BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Empresários da construção civil tentam convencer a Caixa Econômica Federal a ampliar os recursos destinados ao financiamento da habitação para imóveis entre R$ 350 mil e R$ 500 mil.

Hoje, imóveis nessa faixa de preço, que o setor chama de intermediária, encontram-se num limbo de mercado.

Nas conversas com o banco estatal, dizem que, para imóveis de até R$ 350 mil, há recursos disponíveis via FGTS. Na outra ponta, dizem que os bancos preferem usar os recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos) para financiar imóveis para a alta renda, acima de R$ 500 mil.

As construtoras consideram haver potencial de venda entre R$ 350 mil e R$ 500 mil.

As conversas avançaram na Caixa, mas as empresas, representadas pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), avalia que será preciso uma ação junto ao Palácio do Planalto.