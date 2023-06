SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A inflação medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) variou 0,04% em junho, no segundo mês seguido de desaceleração, informou nesta terça-feira (27) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A variação em maio foi de 0,51% e em abril, de 0,57%. Em junho do ano passado, o índice teve variação de 0,69%. No período de 12 meses, o IPCA-15 ficou de 3,40%, abaixo dos 4,07% registrados no acumulado anual imediatamente anterior.

O resultado ficou acima do projetado por analistas consultados pela agência Bloomberg, que previam variação mensal de 0,01%. Economistas ouvidos pela Reuters previam queda no período.

O resultado do mês de junho foi influenciado principalmente pelo preço da gasolina, que registrou queda de 3,40%.

O índice oficial de inflação no Brasil é o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), também divulgado pelo IBGE.

Como a variação do IPCA é calculada ao longo do mês de referência, o resultado de junho ainda não está fechado.

O IPCA-15 sinaliza uma tendência para os preços. Sua variação costuma ser calculada entre a segunda metade do mês anterior e a primeira metade do mês de referência dos dados. No caso do índice de junho, a pesquisa foi realizada entre os dias 14 de abril a 15 de maio de 2023.

