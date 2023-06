SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A carteira do Google permitirá pagamentos a partir de QR Code, nos moldes de Pix e Picpay. O aplicativo usa dados de cartões de crédito e débito registrados para permitir transações sem a necessidade de um cartão. Até agora, apenas donos de celulares com tecnologia de aproximação (NFC) podiam usufruir do recurso.

O Brasil será o primeiro país a receber a funcionalidade no mundo. O lançamento visa aumentar o acesso à carteira digital do gigante das buscas, segundo a líder de estratégia e operações de pagamentos do Google, Natacha Litvinov.

Cerca de 60% dos smartphones Android vendidos no país vêm sem NFC, mostram dados da consultoria IDC.

A empresa não especificou data de lançamento durante o Google for Brasil, principal evento da multinacional no país, que ocorreu nesta terça (27).

A carteira digital do Google, que atende sobretudo os aparelhos Android, concorre com a Apple Wallet, cujos celulares são equipados com NFC.

Após o lançamento, será possível fazer pagamentos ao apontar a câmera do celular para o código exibido na maquininha de pagamentos, assim como funciona no pagamento de Pix por QR Code.

Cada pagamento gerará um QR Code único. "Isso impede que um código fraudulento seja mostrado ao consumidor no momento do pagamento", afirma Ashley Jiang, gerente de produto para carteira do Google que liderou o projeto.

Essa medida previne que estelionatários roubem dados e dinheiro com QR Codes manipulados.

O uso da carteira digital é mais seguro do que cartões físicos, segundo o Google. Pagamentos com o smartphone no Google Pay não enviam as informações reais do cartão.

"Em vez disso, o comerciante recebe um código único criptografado, chamado token. O Google Pay também utiliza esse recurso para gerar números de cartão virtual e códigos de segurança para cada transação."

Os dados da transação podem ser conferidos na tela do celular antes da confirmação do pagamento. A carteira também guarda recibos de compra para consulta posterior.