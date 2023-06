SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Lojas Renner, braço de investimento social da varejista, aproveitou que nesta quarta (28) será celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ para anunciar o edital Orgulho Delas, iniciativa voltada para o financiamento de projetos criados por mulheres.

Serão destinados R$ 250 mil para cinco projetos ligados preferencialmente às áreas de moda, moda casa, beleza e autoestima.

A embaixadora do programa é a criadora da Rede CapaciTrans, Andréa Brazil, promotora de ações de empreendedorismo inclusivo no Rio de Janeiro. No ano passado, a CapaciTrans foi um dos projetos financiados pela Renner.

"Foi engrandecedor para a CapaciTrans participar do edital. Ele oportunizou que pessoas LGBTQIAPN+ pensem na moda como instrumento de inclusão a todos os tipos de corpos, trazendo maior representatividade no processo de criação de moda. Ao mesmo tempo, proporcionou abordar a sustentabilidade para quem nunca teve esse olhar", disse Andréa em nota.

As inscrições no edital poderão ser feitas até 14 de julho na plataforma Prosas.

Além do fomento aos projetos de moda, o Instituto Renner também vai destinar R$ 50 mil para a Casa Neon Cunha, instituição que acolhe a população LGBTQIA+ em situação de rua na cidade de São Bernardo do Campo (SP). Serão doados mil itens como agasalhos, cobertores, kits de higiene e a construção de novos espaços para usos de higiene.