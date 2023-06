BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No momento em que disputa uma vaga no STJ (Superior Tribunal de Justiça), o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo José Costa Netto se prepara para julgar um dos casos mais aguardados na briga entre a J&F e a Paper Excellence pelo comando da Eldorado Celulose.

Costa Netto é o relator de um recurso da Paper do qual ela desistiu após ter gerado um conflito de competência no TJ-SP.

No entanto, o desembargador não homologou a desistência, mantendo o processo em curso sob sua tutela até o momento.

O caso pode ter uma reviravolta porque o Grupo Especial do (TJ-SP) se reúne nesta quarta (28) para decidir se o caso continuará ou não nas mãos dele. Formado por nove desembargadores, o colegiado discutirá se aceita ou não a desistência do recurso da Paper.

Em caso positivo, o processo perderá objeto. Remanescerão no TJ outras causas sobre a disputa entre as duas empresas hoje sob o guarda-chuva do desembargador José Benedito Franco de Godoi.

Os advogados da Paper têm interesse em tirar o caso do gabinete de Costa Netto por entender que ele tomou medidas que favoreceram a rival.

O julgamento desta quarta tem mais um elemento de pressão. A atuação do desembargador vem sendo questionada pelo presidente do tribunal, desembargador Ricardo Anafe, que viu indícios de conduta abusiva em decisões tomadas por ele no processo relacionado às duas empresas.

A Folha não conseguiu contato com Costa Netto nesta terça (27).

No mês passado, Anafe abriu prazo para que Costa Netto apresente defesa prévia a respeito das supostas irregularidades.

A previsão é de que, após a análise da resposta, ele elabore um voto a ser apresentado ao órgão especial do TJ, que decidirá se abre ou não um processo disciplinar contra Costa Netto.