SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Volkswagen suspende produção de veículos no Brasil, ata do Copom mostra maioria a favor de corte de juros em agosto, investimentos do ator Ryan Reynolds e outros destaques do mercado nesta quarta-feira (28).

**OS INVESTIMENTOS DE RYAN REYNOLDS**

O ator canadense Ryan Reynolds, astro de "Deadpool", adicionou nesta semana mais uma empresa ao seu diversificado portfólio de investimentos: a equipe de Fórmula 1 Alpine.

A aquisição, feita junto a um grupo de investidores americanos que inclui os atores Rob McElhenney e Michael B. Jordan, é de 24% da equipe por cerca de US$ 218 milhões (R$ 1 bilhão). O anúncio foi feito na segunda (26) pela Renault, montadora dona da Alpine.

Não é a primeira investida de Reynolds nos esportes. O ator de 46 anos comprou em 2021 também em parceria com Rob McElhenney o Wrexham, time da quinta divisão da Inglaterra, por US$ 3,5 milhões (R$ 16,7 milhões, na cotação atual).

A história é contada na série "Welcome to Wrexham", disponível no Brasil no Star+.

Na compra de participações em empresas, que vão de marca de gin a fintechs, o ator coloca na mesa não apenas dinheiro, mas também sua presença em campanhas de publicidade.

Até por isso ele cofundou em 2018 a Maximum Effort, produtora e agência de marketing.

IMPÉRIO DE REYNOLDS FORA DAS TELAS

Telecom: dono de 25% da empresa de telefonia Mint Mobile, que foi vendida em março deste ano para a gigante T-Mobile por US$ 1,35 bilhão. O ator embolsou cerca de US$ 300 milhões (R$ 1,4 bi) na transação, paga parte em dinheiro e parte em ações.

Bebida: outro investimento que já gerou retorno foi na marca de gin Aviation, em que ele comprou uma fatia não divulgada em 2018. Dois anos depois, a empresa foi vendida à gigante Diageo (dona de Smirnoff, Johnnie Walker, Tanqueray) por US$ 610 milhões (R$ 2,9 bi).

Finanças: comprou em 2021 uma fatia da canadense Wealthsimple, de gestão de recursos e avaliada em US$ 4 bilhões (R$ 19 bi). Também adquiriu em abril deste ano uma participação na fintech canadense Nuvei, que tem valor de mercado de US$ 3,7 bilhões (R$ 17,7 bi).

Gerenciador de senhas: ele é um dos investidores famosos da empresa 1Password, que tem o objetivo de acabar com a decoreba de senhas e é avaliada em US$ 6,8 bilhões (R$ 32,5 bi).

**ATA DO COPOM ACALMA GOVERNO**

Depois de um comunicado que não deu sinais tão claros quanto o governo esperava para uma queda de juros em agosto, a ata da última reunião do Copom, divulgada nesta terça (27), foi recebida de melhor forma pela equipe econômica.

O documento mostra que a maioria do colegiado vê espaço para início de "processo parcimonioso" de corte de juros na próxima reunião.

Para um grupo minoritário mais cauteloso, ainda há dúvida sobre o impacto do aperto monetário em curso. Eles dizem que é necessário observar uma melhora na percepção das expectativas de inflação mais longas e acumular mais evidências de queda de preços.

REAÇÃO

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse que a sinalização feita pelo BC em reconhecimento aos efeitos dos juros elevados e aos esforços fiscais do governo "é o mais importante".

REUNIÃO DO CMN

Acontece nesta quinta-feira (29) o encontro em que Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do BC, Roberto Campos Neto, se reúnem para, em tese, discutir a meta de inflação de 2026.

- Não está descartado, porém, que eles decidam alterar a meta já definida para 2024 e 2025, fixada em 3%.

- O economista Arminio Fraga disse à Folha de S.Paulo que uma mudança nesse sentido seria "catastrófica", e que mexer na meta seria "suicida".

- A ata do BC também afirmou que uma das razões para a "desancoragem" das expectativas de inflação refere-se à incerteza entre os analistas sobre uma mudança das metas.

**PRODUÇÃO SUSPENSA NA VOLKSWAGEN**

A Volkswagen disse nesta terça que vai parar temporariamente a produção nas fábricas de São José dos Pinhais (PR), São Bernardo do Campo e Taubaté (SP). A montadora justificou a decisão pela "estagnação do mercado automotivo".

EM NÚMEROS

Em meio ao programa do governo de incentivo à compra de carros "populares", o licenciamento de automóveis até 19 de junho recua 20,4% na comparação com o mesmo período de maio.

O QUE EXPLICA?

Os descontos ainda não estão disponíveis às locadoras, que são as maiores compradoras do país.

Outra razão apontada pelo repórter da Folha Eduardo Sodré é o tempo necessário entre a efetivação da venda e a conclusão dos documentos do carro.

PERTO DO FIM

Até a última sexta (23), os recursos solicitados pelas montadoras ao governo correspondiam a 84% do total disponível e chegavam a R$ 420 milhões.

PARALISAÇÕES NA VOLKSWAGEN

A fábrica de São José dos Pinhais, onde é produzido o T-Cross, está com um turno em layoff desde o dia 5 de junho, com duração prevista entre dois e cinco meses. O outro turno estará parado entre esta segunda (26) e sexta (30).

Na unidade de Taubaté, onde são fabricados o Polo Track e o Novo Polo, os dois turnos de produção estarão interrompidos durante esta semana.

Na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, onde são produzidos o Novo Virtus, Novo Polo, Nivus e Saveiro, a empresa protocolou férias coletivas de dez dias para os dois turnos a partir de 10 de julho.

**GOOGLE APRESENTA NOVIDADES NO BRASIL**

O Google irá estrear no Brasil a sua ferramenta de pagamentos a partir de QR Code por meio da carteira digital.

A empresa não especificou data de lançamento durante o evento Google for Brasil, o principal da multinacional no país, realizado nesta terça.

ENTENDA

A ideia é popularizar as transações via Android, que hoje só podem ser feitas com tecnologia de aproximação (NFC). O problema é que cerca de 60% dos smartphones com o modelo operacional do Google vêm sem NFC.

COMO VAI FUNCIONAR

após ter cadastrado os meios de pagamento na carteira do Google, o usuário deverá apontar a câmera do celular para o código exibido na maquininha, assim como funciona no pagamento de Pix por QR Code.

Para impedir códigos fraudulentos, cada transação irá gerar um QR Code único. O usuário poderá conferir as informações da compra antes de efetuá-la.

OUTRAS NOVIDADES

"Google Indoor View": o recurso para se orientar em locais fechados usará IA (inteligência artificial) para oferecer direções a partir de imagens coletadas pela câmera. Começará em estações de metrô e aeroportos de São Paulo.

Recurso para pontos turísticos brasileiros: é possível visitar os arredores de locais como Cristo Redentor, Masp (Museu de Arte de São Paulo), Catedral de Brasília e Centro do Dragão do Mar, em Fortaleza.

Fundo de R$ 10 milhões para apoiar dez desenvolvedores de jogos independentes na América Latina. Os requisitos são ter lançado um game em qualquer plataforma e ter menos de 50 funcionários.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

PLANO SAFRA

Lula anuncia Plano Safra de R$ 364 bilhões para produtores rurais grandes e médios. Cerimônia de lançamento contou com ao menos 14 ministros, mas poucos membros da bancada ruralista.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Presidentes de Itaú e Bradesco defendem reforma tributária. Para Alckmin, setor financeiro vem sendo 'grande parceiro' do governo no campo econômico.

MERCADO

Coesa, ex-OAS, tem falência decretada pela Justiça. Credores defendiam que eram fraudulentas as ações que resultaram na abertura da recuperação judicial da empresa.

DIAS MELHORES

Projeto forma 1ª mulher trans a assinar menu de drinques do Hilton no Brasil. Curso voltado à gastronomia, TransGarçonne busca dar oportunidades para a comunidade fora de 'espaços invisíveis' das cozinhas.

TECNOLOGIA

EUA consideram novas restrições às exportações de chips de IA para a China, diz jornal. Remessas da Nvidia e outras empresas serão interrompidas já em julho pelo Departamento de Comércio.

INTERNET

Queremos que a pornografia seja chata, diz novo dono do Pornhub. Solomon Friedman diz que apoia verificação de idade que proteja crianças e não exponha dados pessoais.