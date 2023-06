SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fintech brasileira comprada pela Visa, o potencial da IA assistente de programação e outros destaques do mercado nesta quinta-feira (29).

**VISA COMPRA FINTECH BRASILEIRA POR US$ 1 BI**

A Visa anunciou nesta quarta a compra da startup brasileira Pismo, plataforma em nuvem de serviços bancários e pagamentos, por US$ 1 bilhão (R$ 4,85 bilhões) em dinheiro.

O valor é próximo do que foi gasto na compra da 99 pela chinesa Didi Chuxing, em 2018, igualando em valores absolutos ao da maior aquisição de uma startup brasileira, segundo a Sling Hub, plataforma de dados sobre startups no Brasil e na América Latina.

A Didi não divulgou o valor pago pela 99, avaliada à época em cerca de US$ 1 bilhão (US$ 1,2 bilhão, corrigido pela inflação), como mostrou a Folha de S.Paulo.

Para a Visa, a aquisição amplia seu portfólio de serviços a clientes, principalmente com foco na América Latina. A startup ajudará a gigante dos cartões a oferecer a instituições clientes ferramentas ligadas ao Pix.

Para a Pismo, que tem operações na América Latina, Ásia Pacífico e Europa, a aquisição significa internacionalizar ainda mais seus serviços e acessar os clientes de uma empresa do porte da Visa.

QUEM É A PRISMO

Fundada em 2016, oferece serviços bancários e de pagamentos para grandes instituições financeiras, fintechs e marketplaces. Alguns de seus clientes são Itaú, BTG, Nubank, B3.

Com sua infraestrutura de nuvem, a Pismo trabalha fornecendo soluções de banking as a service (banco como serviço), jargão para a oferta de serviços bancários a empresas que não necessariamente são do setor.

Ela disponibiliza uma variedade de soluções aos clientes, que podem selecionar apenas a ferramenta que desejar e integrá-la à sua plataforma, como se fosse no brinquedo lego.

Entre os serviços, estão a emissão de cartões, produtos de crédito, carteiras digitais e outros produtos bancários.

Em números: a fintech diz gerar 2,2 bilhões de transações no ano, que movimentam US$ 208 bilhões, além de 32 milhões de contas criadas por ano.

A última captação da empresa tinha sido anunciada em 2021, quando levantou US$ 108 milhões em uma rodada série B liderada por SoftBank, Accel e Amazon.

**MAIS R$ 300 MILHÕES PARA 'CARROS POPULARES'**

O governo decidiu ampliar em R$ 300 milhões o programa de incentivos à compra de carros "populares". O valor reservado agora deve chegar a R$ 800 milhões.

ENTENDA

A Folha de S.Paulo apurou com integrantes do governo que do valor inicial, de R$ 500 milhões, apenas R$ 420 milhões puderam ser acessados pelas montadoras, valor que foi atingido na última sexta (23).

A parcela restante estava travada pela regra do programa que mandava acomodar dentro do limite o impacto da perda de arrecadação com IPI e PIS/Cofins nos descontos feitos pelas fabricantes.

Agora, esses R$ 80 milhões voltam a ficar disponíveis para os descontos exclusivos a pessoas físicas (locadoras não entram na conta).

Os outros R$ 220 milhões serão liberados ao público em geral (pessoas físicas e empresas), mas ficarão sujeitos ao abatimento das perdas da Receita na arrecadação.

Em meio ao programa, a Volkswagen anunciou na terça (27) a suspensão da produção em suas fábricas no país. A montadora justificou a decisão pela "estagnação do mercado automotivo".

O que explica os pátios de montadoras estarem lotados num momento em que o governo fornece incentivos ao setor produtivo?

A principal razão é que as locadoras, sem poder acessar os descontos, suspenderam as compras de carros novos com preço de até R$ 120 mil.

**IA QUE PROGRAMA AUMENTARÁ PIB EM US$ 7,2 TRI**

Em meio ao debate sobre riscos e benefícios da evolução da IA (inteligência artificial) para a humanidade, um estudo mostra que o aumento na produtividade de programadores gerado pela ferramenta impulsionará o PIB global em US$ 1,5 trilhão (R$ 7,2 trilhões) até 2030.

As projeções são do professor da Harvard Business School Marco Iansiti e do chefe-executivo do GitHub, Thomas Dohmke ?um notório defensor da tecnologia do momento.

O QUE EXPLICA

O segredo para o aumento da produtividade está nas IAs assistentes de programação, que permitem que pessoas com menos conhecimento técnico desenvolvam programas funcionais.

O estudo estima que o número de desenvolvedores vai subir dos atuais 27 milhões ao redor do mundo para 45 milhões daqui a sete anos.

Além de ajudar quem conhece pouco a começar na área, as assistentes de programação também economizam muito tempo de quem entende do assunto, deixando para o algoritmo trechos de códigos que se repetem várias vezes ao longo do programa ou pesquisa de fontes e documentação.

POR QUE IMPORTA

O descasamento entre oferta e demanda de programadores é um problema que atinge praticamente todos os mercados do planeta.

No Brasil, há procura por 70 mil profissionais de programação por ano, enquanto são formados 45 mil profissionais no período, segundo levantamento da startup Digital House.

Os defensores das IAs assistentes defendem que essas ferramentas servirão para ajudar os programadores, não para substituí-los.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

BANCO CENTRAL

Mudança em sistema de metas de inflação não teria impacto no curto prazo, diz Haddad. CMN define nesta quinta alvo a ser perseguido pelo BC em 2026 e discute se adota um objetivo contínuo.

CARRO ELÉTRICO

Chinesa BYD vai produzir carro compacto 100% elétrico no Brasil. Versão importada do modelo Dolphin vai custar a partir de R$ 149,8 mil.

MERCADO

Programa de passagem de avião a R$ 200 terá aplicativo. Ministro Márcio França detalhou parte da medida em entrevista para o programa A Voz do Brasil; descontos começam em agosto.

JUSTIÇA

Empresa consegue reverter falência em caso inédito na Justiça de SP. Casos semelhantes são raros no país e levantam discussão entre juristas.

MERCADO

Streaming grátis chega ao Brasil para rivalizar com Netflix e TV paga. Runtime fechou contrato de distribuição do sinal da Record News e quer ampliar portfólio concentrado em séries e filmes.