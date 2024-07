SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Twitter começou nesta sexta-feira (30) a bloquear o acesso a tuítes públicos de pessoas que não estejam conectadas à rede social. Nessa condição, qualquer link da plataforma agora redireciona para uma página de login.

Elon Musk ameaçou processar a Microsoft em abril, quando a gigante do Windows retirou a rede social de sua plataforma de anúncios, por se recusar a pagar as taxas de acesso ao sistema de dados do Twitter. A justificativa da ação seria o uso de dados sem autorização para treino de inteligências artificiais.

O Twitter tomou a medida sem divulgá-la em suas contas oficiais. Musk tampouco fez anúncios. A reportagem tentou contato com a empresa via email e recebeu como resposta automática um emoji de fezes.

A rede social no formato de fórum Reddit também havia anunciado em abril que passaria a cobrar o acesso ao seu sistema de entrega de dados, cujo nome técnico é API.

O fundador e executivo-chefe da plataforma Steve Huffman afirmou na ocasião que as informações contidas na rede social eram valiosas e não precisavam ser entregues de graça às maiores empresas do mundo.

O Reddit é gerido de forma colaborativa por administradores voluntários que se revoltaram com a novidade e responderam com um boicote. Da noite para o dia, uma miríade de perguntas e respostas hospedadas na plataforma deixam de estar disponíveis.

A diretoria da rede social não cedeu ao protesto e removeu os gerenciadores envolvidos no episódio.