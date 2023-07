BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A capacidade instalada em geração distribuída no país atingiu 22 GW em suas diversas modalidades (solar, eólica, biomassa, biogás, entre outras), o que representa cerca de 10% de todo o parque do país.

Os dados são da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) que projeta 26 GW em capacidade até o fim deste ano.

A GD (Geração Distribuída) é a modalidade na qual o consumidor produz a energia que ele consome por meio, principalmente, de painéis e placas solares.

Minas Gerais continua liderando o ranking de maior estado produtor de energia de geração distribuída, com 3 GW, seguido por São Paulo.

Essa modalidade, entretanto, gera críticas porque, ao saírem do sistema elétrico, outros consumidores abastecidos pelas distribuidoras são forçados a ratear os custos da manutenção das redes, o que aumenta a fatura no fim do mês.

Entidades que representam os consumidores afirmam que especialmente os mais pobres são afetados, já que somente quem tem elevado poder aquisitivo consegue investir na implantação de painéis em suas residências.