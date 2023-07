SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mover (Movimento pela Equidade Racial) abrirá 30 mil novas bolsas de inglês para pessoas negras em parceria com a empresa de ensino EF Education First. As inscrições, exclusivas para pretos e pardos, terão início em 24 de julho e serão anunciadas nas redes sociais e no site da iniciativa.

Detalhes sobre quem poderá se inscrever, duração do curso e critérios gerais de seleção serão divulgados nas próximas semanas. O anúncio das bolsas foi feito durante evento de comemoração dos dois anos de atuação da iniciativa, realizado no fim de junho, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo.

Além dos cursos, o movimento lançou o jogo "Bora Mover", ferramenta de letramento racial que aborda temas como história de pessoas negras, racismo e mobilização antirracista.

Fundado em junho de 2021, o Mover é uma iniciativa que reúne 49 grandes empresas e tem a meta de alcançar 10 mil novas posições de liderança para pessoas negras até 2030, além de gerar 3 milhões de oportunidades por meio de cursos, capacitações e conexões com empreendedores.

Entre as companhias que compõem o grupo estão Coca-Cola Brasil, Colgate-Palmolive, CSN, Danone, Descomplica, e as consultoria McKinsey & Company e PwC Brasil, as últimas a aderirem ao movimento.

Durante o evento, Marina Peixoto, diretora-executiva do Mover, anunciou ainda que a organização está trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo que fará um "match" entre oportunidades de emprego e candidatos negros, direcionando as especificações da seleção ao perfil do profissional.

A ideia é unir vagas de trabalho e as ações de qualificação desenvolvidas pelo Mover. No último ano, o grupo promoveu formações para o primeiro emprego e capacitação de lideranças negras para cargos corporativos.

As companhias que integram o movimento precisam se comprometer com metas para equidade racial. Segundo Carlos Domingues, diretor-executivo do Mover e líder da área de diversidade, equidade e inclusão da PepsiCo, os objetivos foram divididos em alvos de curto prazo e as empresas fazem prestações de conta sobre seus avanços, mas os números ainda não têm data para serem divulgados.

Na lista das integrantes, há companhias que estiveram envolvidas em episódios de racismo, como é o caso do Carrefour. Em novembro de 2020, João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos, foi espancado e morto por seguranças da rede em uma unidade de Porto Alegre.

Posteriormente, em acordo com instituições de Justiça, a empresa se comprometeu a assumir ações antirrascistas.

Sobre o posicionamento do Mover quanto a esses casos, Domingues afirma que toda empresa assina os compromissos do Movimento pela Equidade Racial antes de se tornar parte do grupo.

"Os desafios são grandes no nosso país, não podemos esquecer disso, mas temos aprendido um monte nesse contexto", diz. "Acreditamos que é coletivamente que vamos construir uma agenda propositiva para desconstruir esse racismo estrutural."