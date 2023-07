SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira registra queda no início da tarde desta terça-feira (4), passando por ajustes após ter fechado em alta significativa na segunda (3).

Já o dólar abriu em queda e chegou a bater os R$ 4,78 na mínima do dia, mas passou a registrar alta ante o real em dia de baixo volume financeiro global por conta do feriado de Independência nos Estados Unidos.

No Brasil, a tramitação da reforma tributária e do arcabouço fiscal no Congresso estão no radar do mercado

Às 12h40, o Ibovespa caía 0,16%, a 119.476 pontos, enquanto o dólar subia 0,20%, a R$ 4,816.

"A ausência de uma referência externa mais consolidada e a agenda de indicadores mais fraca são desafios para a sustentação do movimento de alta recente dos ativos locais", disse o estrategista José Cataldo, da Ágora Investimentos, em relatório enviado a clientes nesta terça.

Investidores analisavam nesta terça declarações de Gabriel Galípolo, indicado pelo governo para a diretoria de Política Monetária do Banco Central, em sabatina na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado, bem como dados de produção industrial do Brasil, além das discussões envolvendo a reforma tributária e o Carf no Congresso.

Sem a referência dos índices americanos e com a baixa liquidez global, o Ibovespa tinha leve queda puxado por leve queda da Vale (0,1%), afetada pela queda do minério de ferro no exterior, e da Hapvida (1,35%), que sofre correção após ter registrado alta nas últimas sessões. As duas estavam entre as mais negociadas da sessão.

O setor de saúde também é impactado por uma decisão do STF que instituiu a necessidade de negociação prévia entre os envolvidos para a fixação do piso nacional da enfermagem aos trabalhadores do setor privado. A Rede D'Or, por exemplo, caía 1,88% e registrava uma das maiores perdas do dia.

Na outra ponta, as ações da Petrobras tinham alta e apoiavam o índice, assim como a PetroRio e a Braskem, em dia de forte alta do petróleo no exterior.

No câmbio, o dia também é marcado pela baixa liquidez. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante outras moedas fortes, tinha pouca alteração, com o mercado à espera de novas pistas sobre a provável trajetória de política monetária dos Estados Unidos, que virão ao longo desta semana.