SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto, disse que o órgão tem a intenção de chamar os 2.144 candidatos aprovados no concurso público de 2022.

Stefanutto afirma, porém, que para a contratação dos novos servidores ainda é necessário verba para custear o curso de formação e o processo de admissão dos novos funcionários. Segundo ele, o trâmite para contratação dos aprovados está em discussão com o governo federal.

O novo presidente do INSS afirmou que a instituição tem a intenção de chamar os demais 2.144 que passaram no concurso público de 2022 e o trâmite para contratação dos aprovados está em discussão com o Governo Federal. Em junho, o INSS publicou a nomeação de cerca de mil aprovados na seleção pública, que agora estão em fase de posse e adaptação após passarem pelo curso. Segundo o INSS, os funcionários terão jornada de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 5.905,79.

A contratação dos novos profissionais é esperada há alguns anos, em virtude da falta de servidores para atendimento ao cidadão. O INSS tinha, em setembro de 2022, 14,5 mil técnicos do seguro social. O déficit chegava a 23 mil servidores em todo o país, entre os cargos de técnico e analista.

A autorização para a nomeação dos primeiros aprovados foi publicada pela ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck em junho.

O resultado final do concurso foi oficializado pelo órgão no início de maio, após curso de formação dos novos servidores. O processo teve início em setembro de 2022, com a publicação do edital. A seleção recebeu mais de um milhão de candidatos.

As inscrições e todo o processo de seleção foram feitos pelo Cebraspe. A remuneração inicial de até R$ 5.905,79 corresponde ao valor do vencimento básico de R$ 712,61, mais a GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, a GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que pode chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.