BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Empresários e banqueiros já apostam em Tarcísio de Freitas como candidato à Presidência da República em 2026. O governador de São Paulo, no entanto, diz que prefere a reeleição.

Sob condição de anonimato, o Painel S.A. ouviu três banqueiros, dois gestores de fundos de investimentos, dois grandes industriais, e três varejistas de peso desde a semana passada, quando se intensificaram as pressões de governadores no Congresso contra a reforma tributária.

Para eles, Tarcísio ganhou um protagonismo nacional com essa reforma, mesmo desistindo nesta quarta (5) das discussões em torno do conselho que, pelas regras da reforma, decidirá sobre a distribuição da arrecadação para estados e municípios.

Dois dos banqueiros avaliam que havia uma estratégia política por trás da atuação de Tarcísio, que, ao lado de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, concentrou as conversas e as atenções junto a deputados.

Tarcísio, no entanto, nega veementemente sua disposição para disputar o Planalto. Afirma, nos bastidores, que prefere a reeleição diante da simpatia do empresariado e do mercado financeiro paulista.

O governador tem dito que não quer se arriscar a perder a eleição presidencial que, na sua avaliação, terá do outro lado o presidente Lula como representante da esquerda.

No entanto, os empresários e banqueiros foram unânimes em afirmar que Tarcísio é, neste momento, o nome indicado para uma candidatura de direita. Para eles, dependendo do desempenho de Lula, o governador terá grandes chances.