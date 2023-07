SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a venda, fabricação, distribuição e uso do lote 22.992 do sal refinado da marca Carrefour. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta (5).

A suspensão e recolhimento do lote do sal Carrefour se deu após o produto apresentar resultado insatisfatório em testes que medem o teor de iodo, segundo a agência. Na ocasião, o lote mostrou concentração de iodo abaixo do limite estabelecido em legislação.

O Grupo Carrefour informou que realiza testes recorrentes em todos os produtos de marca própria. Segundo a empresa, o produto citado fora testado em maio, e os resultados das amostras analisadas estavam dentro dos parâmetros exigidos pela Anvisa.

O Carrefour reforçou ainda que solicitou de imediato a retirada do lote 22.992 de todas as lojas onde estava disponível para compra, e que está em contato com seu fornecedor para apurar o fato.

A rede não informou se haverá alguma ação para atender o consumidor que tenha comprado o lote vetado.

Qual lote do sal Carrefour foi proibido pela Anvisa?

O lote 22.992 do sal de marca Carrefour teve sua comercialização, fabricação e distribuição proibidas pela Anvisa. A agência recomendou o recolhimento imediato do lote vetado.

Por que a venda do sal Carrefour foi suspensa?

A Anvisa exige que o sal usado no dia a dia tenha quantidades mínimas de iodo em sua composição. Por isso, o nome do produto se chama sal refinado iodado.

Segundo a agência reguladora, o lote 22.992 demonstrou em testes laboratoriais ter quantidade de iodo abaixo da obrigatória em legislação.

Qual o teor mínimo de iodo que deve estar presente no sal?

A resolução 604 do Ministério da Saúde e da Anvisa, publicada em 10 de fevereiro de 2022, estabelece os parâmetros de iodo obrigatórios no sal.

A norma diz que o sal deve conter, até o fim do seu prazo de validade, teor igual ou maior que 15 mg de iodo por quilo de sal. O limite máximo é de 45 mg de iodo a cada quilo.

O enriquecimento do sal com iodo só não é obrigatório se o produto for utilizado como ingrediente em alimentos que podem sofrer interferências sensoriais pelo iodo.

O rótulo deve informar o consumidor de que o sal é enriquecido com iodo, com frase exposta próxima à tabela com os dados nutricionais.

Por que o sal recebe adição de iodo?

O iodo é um elemento químico fundamental para a saúde humana. O mineral ajuda o corpo a produzir os hormônios triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), que produzimos na glândula tireoide.

Esses hormônios são responsáveis pelo desenvolvimento e funcionamento do cérebro, do sistema nervoso e para os processos metabólicos.

Segundo o Ministério da Saúde, a adição de iodo no sal que usamos na cozinha começou na década de 1950. O intuito era de combater o Distúrbio por Deficiência de Iodo, que acometia 20% da população na época e prejudicava especialmente o crescimento de crianças.

Após décadas de intervenção, houve redução do distúrbio: apenas 1,4% dos brasileiros apresentavam deficiência de iodo nos anos 2000, segundo a pasta.

Onde identificar o lote do sal Carrefour na embalagem?

O lote do sal de marca Carrefour se encontra no verso da embalagem.

