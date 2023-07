Com o intuito de impulsionar a emancipação econômica e o desenvolvimento sustentável de Juiz de Fora O Instituto Paraibuna promove, neste sábado (08) o 1° Mosaico Paraibuna. O evento acontece no Trade Hotel e conta com a participação de palestrantes de diversas áreas econômicas de JF.

Nilton Armstrong, Secretário e primeiro vice-presidente do Instituto Paraibuna, falou sobre a importância da iniciativa para a cidade.

"O Instituto Paraibuna é uma organização social voltada pra emancipação econômica do indivíduo. Esse é o nosso fundo de trabalho. Nós queremos trazer a cultura do empreendedorismo pra Juiz de Fora e o sonho de todo mundo é prosperar, ser o dono do próprio nariz", comentou Nilton.

Os integrantes do Instituto Paraibuna são profissionais de diversos setores que trabalham de forma complementar como ativistas sociais, unindo esforços às boas iniciativas locais que possibilitam alcançar o cidadão comum.

Dr. Carlos Eduardo Amaral, presidente do Instituto explicou.

"Hoje, buscamos para que Juiz de Fora seja uma cidade que volte a crescer, crescer muito e permitir que as pessoas que vivam aqui tenham emprego, renda e principalmente uma boa vida e sejam felizes".

O Instituto Paraibuna atuará como um catalisador para as iniciativas positivas, existentes na comunidade. A missão do Instituto é fortalecer parcerias e colaborar com outros atores locais, impulsionando projetos sociais e educacionais que visem melhorar a vida das pessoas. A organização acredita que, ao unir forças e compartilhar conhecimentos, pode-se alcançar resultados significativos em prol do desenvolvimento humano sustentável em Juiz de Fora.

Tags:

desenvolvimento