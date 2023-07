SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar abriu com pouca alteração nesta segunda-feira (10), após ter fechado a semana passada com valorização ante o real.

Investidores aguardam nesta manhã discursos de autoridades do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) que podem dar pistas sobre o futuro da política de juros nos Estados Unidos. A maior parte do mercado acredita que o banco deve promover um aumento de 0,25 ponto percentual em suas taxas na próxima reunião, marcada para este mês.

Por volta de 9h11 (de Brasília), a moeda norte-americana à vista recuava 0,1%, a R$ 4,8617 na venda. O dólar à vista fechou a última sexta-feira cotado a R$ 4,8650 na venda, com baixa de 1,32%, maior recuo percentual em um único dia desde 27 de abril, quando havia caído 1,56%.

A Bolsa brasileira voltou a subir e fechou em alta de 1,25% na sexta-feira (7), a 118.897 pontos, após a aprovação da Reforma Tributária e do projeto de lei que muda regras de funcionamento do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fazendários) na Câmara dos Deputados.

Já o dólar registrou queda no dia depois de forte avanço sobre o real na quinta (6), também por conta da reação positiva do mercado com o avanço das pautas econômicas no Congresso. Dados de emprego mais fracos que o esperado nos Estados Unidos endossaram as perdas da moeda americana no Brasil. Na semana, porém, a divisa acumulou alta de 1,62%.

Os juros futuros voltaram a cair depois de três dias consecutivos de alta. Os contratos com vencimento em janeiro de 2024 foram de 12,84% para 12,79%, enquanto os para 2025 caíram de 10,82% para 10,68%.

Com isso, o Ibovespa teve alta impulsionado principalmente pelos desempenhos positivos de Vale (0,74%), Itaú (1.67%) e Banco do Brasil (1,95%), que ficaram entre as mais negociadas da sessão.

O maior ganho do dia ficou novamente com as ações do GPA, que subiram 9,55%, ainda refletindo as expectativas envolvendo a venda de sua fatia no Éxito. A 3R Petroleum também teve alta significativa de 7,07%, beneficiada pela subida do petróleo no exterior e pela divulgação de seus dados de produção de junho.

A Petrobras foi a única dentre as mais negociadas a registrar desempenho negativo, com queda de 0,55% em suas ações preferenciais.

Logo após a divulgação dos números, os principais índices de ações americanos registravam alta, mas fecharam o dia com perdas numa sessão instável. O Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq caíram 0,55%, 0,29% e 0,13%, respectivamente.

O dólar, por sua vez, tem seu desempenho impactado negativamente pela perspectiva de um menor aperto monetário, já que juros menores diminuiriam a atratividade dos retornos da renda fixa americana. O índice DXY, que mede o desempenho da divisa ante outras moedas fortes, caiu 0,87% nesta sexta.