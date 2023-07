Conforme divulgado pela Concessionária do Aeroporto da Zona da Mata, o espaço teve uma crescente no número de passageiros no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados indicam que o fluxo no primeiro semestre foi de 100.640 pessoas que embarcaram e desembarcaram por meio de voos regulares de janeiro a junho. No mesmo período de 2022, foram registradas 31.567 viagens no mesmo período. O aumento, conforme o Aeroporto é de 218%.

Além disso, a concessionária afirma que a média mensal de passageiro sspera 32% a movimentação no período pré-pandemia. O aumento da demanda pelo transporte aéreo, também se reflete, conforme a unidade no número de aeronaves que operam voos regulares. No primeiro semestre, foram 1.488 pousos e decolagens, enquanto no ano passado a soma foi de 696 chegadas e partidas, número 113% maior.

Para o superintendente do Aeroporto, Flávio Santos, é uma satisfação apresentar os resultados positivos. " A oferta de melhores opções de voos é uma demanda antiga da região, que agora conta com a operação sólida das três maiores companhias aéreas do cenário nacional. Isso também reforça o compromisso de nossa administração com a disponibilidade de infraestrutura eficiente para atendimento aos voos com total segurança e comodidade”.



O diretor de Aeroportos, Marcelo Bisordi, considerou que a Zona da Mata mineira tem demonstrado clara inclinação não apenas para o turismo de negócios, mas também para viagens a lazer. Para ele, isso é evidenciado pela estabilidade do movimento aos finais de semana e feriados. A capacidade operacional do Aeroporto desempenha papel importante neste cenário, por atender com tranquilidade operações de aeronaves maiores, como os modelos Boeing 737 e Airbus A320.



Atualmente, o Aeroporto atende voos regulares da Azul para Viracopos (SP) e Confins (MG), da GOL para o Aeroporto de Congonhas (SP) e da LATAM para o Guarulhos (SP). As passagens podem ser adquiridas diretamente nos sites das companhias aéreas.





