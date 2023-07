SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por que JBS quer listar ações nos EUA, a startup de IA de Musk e outros destaques do mercado nesta quinta-feira (13).

**DUPLA LISTAGEM NA JBS**

A gigante de proteínas JBS anunciou nesta quarta (12) que vai propor aos acionistas um processo de dupla listagem de suas ações: nos EUA, na Bolsa de Nova York, e no Brasil, por meio de BDRs (recibos negociados na B3 de papéis listados no exterior).

A expectativa é conseguir a aprovação dos acionistas, dos reguladores do mercado (CVM aqui e SEC nos EUA) e finalizar o processo até o fim deste ano. Nada muda na operação da empresa.

Em reação à notícia, as ações da JBS saltaram 9,04%, a R$ 18,80, na maior alta desde novembro de 2022.

O que explica a mudança para os EUA:

? Destravar valor: a JBS cita números de pares listados lá fora para mostrar que pode surfar em uma valorização com a transição dos papéis.

Uma delas é a Pilgrim's, empresa de aves controlada pela JBS, que negocia a uma relação de 9,3 vezes o valor de mercado dividido pelo Ebitda (um indicador de geração de caixa). Na JBS, essa relação é de 5,9.

? Outro benefício citado pela empresa é ter acesso a uma gama muito maior de investidores, o que pode diminuir em US$ 350 milhões o custo que ela tem com dívidas.

Hoje, seus títulos são sobretaxados em ao menos 1,5% ante companhias similares que operam nos EUA.

? Há ainda a governança. Por estar listada no Brasil e nos EUA, ela será regulada tanto por CVM quanto por SEC ?órgão referência no assunto.

O PROCESSO

Será criada uma nova empresa, a JBS NV, sediada na Holanda, que irá emitir as classes de ações nos EUA e os BDRs na B3.

A negociação nos EUA também permite à família Batista, controladora da JBS e dona de 20,89% do capital total, ter uma classe de ação com poder de voto que não é negociada em Bolsa.

Isso abre a possibilidade de, no futuro, levantar dinheiro no mercado a partir da emissão da classe que é negociada em Bolsa e ainda assim não perder o poder de decisão na companhia.

MAIS SOBRE J&F

A holding dos irmãos Batista entrou na disputa pelas ações da Novonor (ex-Odebrecht) na Braskem com uma oferta de R$ 10 bilhões. Explicamos nesta edição do mês passado quem é quem na disputa pela petroquímica.

**NOVO TRIBUTO NA REFORMA?

Uma emenda aprovada na PEC da Reforma Tributária pela Câmara deixou tributaristas em alerta e pode inclusive elevar os preços de itens da cesta básica.

Trata-se da contribuição estadual, que permitirá a tributação de produtos primários e semiacabados como alternativa para manter o financiamento de fundos estaduais criados até 30 de abril deste ano. A taxação poderia ser aplicada até 2043.

ENTENDA

A proposta sugere se tratar de um tributo adicional, uma espécie de novo ICMS, que vai se somar aos tributos propostos na reforma ?o estadual IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a federal CBS (Contribuição Social sobre Bens e Serviços).

Os fundos estaduais a que se refere o texto passaram a ser criados em 2016 e são questionados no STF até hoje. Um levantamento identificou 17 fundos do gênero (veja aqui quais).

POR QUE IMPORTA

Muitos desses estados lideram ou são relevantes na produção de itens consumidos no dia a dia pelos brasileiros, como milho, carne bovina e soja (Mato Grosso), frango (Paraná), café (Espírito Santo) e frutas (Pernambuco, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte).

A partir da cobrança do novo tributo, os especialistas dizem que o aumento seria repassado às gôndolas dos supermercados.

MAIS SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA

Serviços em pauta: considerado como um setor que acabará pagando mais impostos de forma direta a partir do IVA, as entidades se movimentam para conter as perdas no Senado.

Uma das alternativas seria impor uma trava para a alíquota dos novos tributos criados pela PEC, como falou ao jornal Folha de S.Paulo o relator da proposta no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM).

O teto para a cobrança é apoiado pelo setor de tecnologia, que teme um aumento de carga.

**QUEM SÃO OS MICROTRABALHADORES BRASILEIROS**

Passar o dia tendo que identificar imagens, conferir anúncios ou descrever uma série de comandos em troca de menos de US$ 5 por hora ?mas sem a garantia de receber a remuneração.

Essa é a rotina dos microtrabalhadores, como são chamados aqueles que fazem uma série de tarefas para abastecer e treinar ferramentas de IA (inteligência artificial).

O repórter Pedro Teixeira, da Folha de S.Paulo, se inscreveu para ser um deles na Remotasks, site que oferece bicos de anotação de dados.

Após um treinamento de pouco mais de uma hora, ele teve que descrever, via texto, em inglês, comandos para um braço robótico que mexia objetos em uma casa. Cada instrução devia conter até 20 caracteres.

Para completar a tarefa, era necessário acumular 3.500 pontos de experiência, como em um jogo de videogame. Mas o usuário pode ser excluído do projeto em caso de trabalho aquém do desejado, o que também o deixa sem pagamento.

Quem são os brasileiros microtrabalhadores:

- Recebem por hora de trabalho, em média, US$ 1,80;

- Trabalham em média 15h e 30 minutos por semana, o que rende por volta de R$ 583 mensais;

- Fazem os bicos geralmente de madrugada, período do dia em que as plataformas, em geral sediadas no hemisfério norte, costumam repor as tarefas;

- Um terço deles diz não ter outra fonte de recursos, apesar dos sites se promoverem como plataformas de renda extra;

- Têm nível de escolaridade acima da média da população brasileira, sendo que 43% deles têm ensino médio e 39% superior completo.

O perfil foi mapeado pelo professor Matheus Viana Braz, da UEMG (Universidade Estadual de Minas Gerais), em estudo que entrevistou 477 trabalhadores da plataforma Clickworker, a concorrente da Remotasks de maior sucesso no país.

**MUSK AGORA TEM STARTUP DE IA**

Pouco mais de três meses após ter assinado uma carta pedindo uma pausa no desenvolvimento da IA, Elon Musk lançou nesta quarta sua própria startup ligada à tecnologia.

Nomeada de xAI, a equipe da empresa inclui antigos engenheiros e cientistas do Google, Microsoft e OpenAI ?empresa cofundada por Musk, que não estava mais lá quando ela lançou o popular ChatGPT.

PARA QUE SERVE A STARTUP?

Como quase tudo que envolve o bilionário recentemente, pouco se sabe e, mesmo que se soubesse, ele poderia mudar de ideia no dia seguinte.

Musk apenas disse que a razão para o lançamento da startup é "entender a verdadeira natureza do universo". A empresa fará uma transmissão no Twitter Spaces amanhã (14).

O site da xAI diz que ela trabalhará em estreita colaboração com as outras empresas do bilionário, incluindo Twitter e Tesla.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Governo só cumpre meta fiscal em 2024 se arrecadar mais R$ 162,4 bi, diz Tesouro. Além de novas receitas permanentes, Executivo também precisará contingenciar despesas.

CONGRESSO NACIONAL

'Jabutis' no texto do Carf podem limitar ganho de receitas com novos acordos e voto de qualidade. Governo prevê arrecadar R$ 34 bi com novas condições de negociação de dívida, mas outros trechos preocupam.

MERCADO

Ingleses querem testar renda básica universal de R$ 10 mil. Pelo projeto, 30 pessoas de duas cidades serão sorteadas para receber a quantia fixa sem que seja condicionado o tipo de gasto.

**Erramos**: A alíquota padrão do ICMS de 17% incidirá sobre compras internacionais de qualquer valor, incluindo aquelas abaixo de US$ 50, ao contrário do que foi dito na edição desta quarta-feira (12). O Comsefaz havia afirmado inicialmente que não haveria incidência, mas corrigiu a informação posteriormente.