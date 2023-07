SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Falta pouco para o início da Copa do Mundo feminina, e a edição da Austrália e Nova Zelândia terá uma novidade fora das quatro linhas: pela primeira vez uma empresa brasileira vende pacotes de hospitalidade para os jogos do Mundial.

A Momê é a detentora exclusiva dos direitos de comercialização desses pacotes para o Brasil, e montou três categorias -com valores entre 290 e 35.000 dólares australianos (entre R$ 947 e R$ 114.282)- para quem quer acompanhar de pertinho as emoções da Copa feminina.

"Quanto maior a visibilidade para o futebol feminino, mais referências são criadas e acessadas por meninas que sonham ser jogadoras. Vender pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo Feminina é abrir espaço e fomentar empresas e público em geral a fazerem parte desse momento histórico in loco", diz Marcello Cordeiro, Gerente Executivo da Momê.

Com mais de 20 anos de experiência na área, Marcello explica que a busca por encontros presenciais, somado ao crescimento do futebol feminino, motivou a empresa a apostar no segmento.

"Principalmente depois da pandemia, as pessoas têm buscado encontros presenciais e experiências que elevem as emoções, construam comunidades, consolidem vínculos. E daí entra o futebol feminino que vem conquistando seu merecido espaço nos últimos anos. Além disso, Austrália e Nova Zelândia são lugares incríveis, muito turísticos", afirmou Marcello, que também foi gerente do COB e Gerente Geral do Comitê Organizador da Copa de 2014.

QUEM COMPROU?

Valorização do futebol feminino e quebra de preconceito foram alguns dos fatores que levaram os brasileiros a querer acompanhar de perto os jogos da Copa do Mundo.

"Quando jovens meninas veem empresas apoiando ativamente o futebol feminino, isso envia uma mensagem poderosa de que elas têm o direito de perseguir seus sonhos nos esportes", afirmou o paulista Patrick Choate.

Aos 42 anos, Patrick trabalha na área de esportes e encantamento da Cimed - patrocinadora da seleção - e está acostumado a viajar e acompanhar eventos esportivos.

"Além de uma relação profissional, tenho muita admiração pelo esporte feminino", falou.

Fabiana Fabeni, 28, foi mais uma a adquirir um dos pacotes da Momê, e será a primeira vez que acompanhará de pertinho a seleção brasileira.

"Valorizar o futebol feminino é importante para promover a igualdade de gênero, capacitar mulheres e meninas, impulsionar o crescimento econômico, promover a mudança social, melhorar a saúde e o bem-estar e alcançar o sucesso em competições esportivas internacionais", diz Fabiana.

Ela se arriscou no futebol quando era mais nova, chegou a treinar no Palmeiras e sentiu o preconceito na pele. A carreira boleira não engrenou, mas isso não a impediu de ir para a Copa do Mundo.

"Sempre existiu o estigma de que futebol não era um esporte para mulher. Um certo preconceito. Inclusive, eu vivi um pouco disso, porque quando era mais nova, cheguei a treinar pelo Palmeiras alguns anos. Venho de uma família que o futebol sempre esteve presente, então já está no sangue o gosto pelo esporte e, em especial, o futebol".

OS PACOTES

É possível fechar pacotes de hospitalidade para todos os jogos da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. Passagens aéreas e hospedagens não estão inclusas.

A Momê trabalha com três planos:

- Private Suite - camarote com capacidade a partir de 12 pessoas, com foco em empresas

- Match Club - lounge compartilhado

- Place - assentos individuais

"Os preços variam de acordo com o espaço escolhido. O menor valor é de 290 dólares australianos (R$ 947) no Place para a segunda rodada da seleção brasileira [ jogo contra a França]. Para a mesma partida, o Match Club sai por 400 dólares australianos (R$ 1.306,00). A final na categoria Match Club sai por 890 AUD (R$ 2.906,00) e 35.000 AUD (R$ 114.282,00) a Private Suite", explicou Marcello Cordeiro.