SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banco do Brasil divulgou nesta sexta-feira a relação dos 4.299 aprovados no concurso realizado neste ano. A lista publicada no Diário Oficial da União está disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-8-2022/001-bb-de-13-de-julho-de-2023-496662523.

A prova ocorreu em 23 de abril e selecionou 2.149 pessoas para agente comercial - escriturário e mais 2.150 para agente de tecnologia - escriturário.

O Banco do Brasil anunciou que as convocações devem começar neste semestre e atenderão o interesse e as necessidades da entidade. O concurso tem validade de um ano, sendo renovável por mais um ano.

Na relação divulgada no DOU, consta o nome do aprovado, seguido pelo número de inscrição, a pontuação e a classificação na macrorregião selecionada. O Banco do Brasil também anunciou 2.226 pessoas para formar o cadastro de reserva, sendo 1.151 para agente comercial e 1.075 para agente tributário.

É possível também realizar a consulta individual do resultado na prova.

VEJA COMO CONSULTAR

- Para consultar o resultado, o candidato deve entrar neste link

- Informe o CPF, a senha de cadastro e preencha o captcha

- Será informado o seu número de inscrição e o cargo que disputa. É precisa clicar em "confirma"

- O candidato receberá as informações da pontuação na prova objetiva e na redação, além de sua classificação final no processo seletivo

Os convocados serão comunicados pelo e-mail cadastrado pelo candidato na inscrição ou, excepcionalmente, por carta com aviso de recebimento. Após o recebimento da convocação, o aprovado terá cinco dias corridos para acessar o site do Banco do Brasil (https://www.bb.com.br/site/concurso-bb/) e efetuar o login na ferramenta de admissão.

A pessoa terá mais cinco dias corridos para iniciar o processo de qualificação e outros 12 dias corridos para entregar a documentação solicitada e resolver eventuais pendências.

O Banco do Brasil também disponibilizou uma comunicação por WhatsApp, através do número (61) 4003-5291, para que o candidato solicite informações sobre a atualização dos dados cadastrais.

O concurso teve quase 1,5 milhão de inscritos, entretanto mais de 700 mil não fizeram a prova, que teve uma taxa de abstenção de 47,6%.

"Estamos falando do segundo maior concurso da história, o que mostra o quanto as pessoas reconhecem no BB uma atrativa oportunidade profissional para encarreiramento", afirma a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

MAIS DE 85% DOS APROVADOS TÊM ATÉ 35 ANOS

O Banco do Brasil divulgou que mais de 85% dos aprovados têm até 35 anos de idade. A maioria fez curso superior (43% de graduação e 18% tem pós-graduação) e 38% dos candidatos que serão convocados concluíram o ensino médio ou técnico.

Do total de vagas, 40% se autodeclararam pretos ou pardos, e 10,28% são pessoas com deficiência.

COMO FOI A SELEÇÃO

O gabarito do processo seletivo foi divulgado em 24 de abril. A parte objetiva teve 70 questões de múltipla escolha, sendo 10 de português, cinco de inglês, cinco de atualidades do mercado financeiro, cinco de matemática, cinco de matemática financeira, 15 de conhecimentos de informática, dez de conhecimentos bancários e 15 de vendas e negociação, além da redação.

Foram três tipos de prova diferentes para agente comercial. Cada prova tem cinco gabaritos diferentes. Portanto, o candidato deve checar qual é o tipo de prova que fez e a letra do gabarito de seu exame.

Para ter a redação avaliada, os candidatos precisavam acertar ao menos 50% da prova objetiva, 50% de conhecimentos básicos e 50% de conhecimentos específicos.

SALÁRIO E BENEFÍCIOS

O salário inicial é de R$ 3.622,23 por uma jornada de 30 horas semanais, além de auxílio de R$ 1.014,42 para alimentação ou refeição, cesta-alimentação de R$ 799,38, auxílio-creche, participação nos lucros ou resultados, previdência complementar, plano de saúde, plano odontológico, auxílio a filho com deficiência e acesso a programas de educação e capacitação.

As chances de trabalho são nas agências do banco nos estados de Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

Quem foi aprovado na área tecnológica poderá receber mais de R$ 7.000 no futuro. Para isso, precisará passar por treinamentos internos e promoções. Haverá treinamento inicial por três meses, logo após a aprovação.

Depois, será possível passar para a fase dois, com salário de R$ 6.075,55, também para 30 horas semanais. Após 90 dias, poderá ocupar o cargo de assessor três da área, com salário de R$ 7.254,40 pela mesma carga horária semanal. Outra vantagem é a possibilidade de trabalho remoto híbrido.

O QUE FAZ UM ESCRITURÁRIO

1 - Orienta clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Banco do Brasil

2 - Realiza análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia

3 - Prepara correspondências

4 - Prepara processamento de documentos e atualização de registros

5 - Atendimento aos clientes

6 - Manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda

7 - Executa tarefas burocráticas padronizadas

8 - Executa aplicações financeiras de clientes, segundo as normas

9 - Recolhe e cuida de informações cadastrais e dados estatísticos

10 - Operacionaliza equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário

11 - Adota ações para o cumprimento das metas determinadas à unidade onde trabalha