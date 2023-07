SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil teve o segundo caso confirmado de gripe aviária em animal criado domesticamente. A ave infectada estava em uma casa na cidade de Maracajá, em Santa Catarina. Foi o primeiro caso no estado em animal doméstico.

A secretaria de Agricultura do estado divulgou em nota, neste sábado (15), que foi constatada a infecção de uma ave estava em uma "criação de subsistência (fundo de quintal)".

As amostras coletadas na ave foram levadas para o LFDA/SP (Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo), que confirmou o diagnóstico para Influenza Aviária (H5N1) neste sábado.

"(O caso) não compromete a condição sanitária do Estado de Santa Catarina e do país como livre de IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade), já que a produção comercial segue sem qualquer registro. Portanto, não devendo impactar no comércio internacional de produtos avícolas de Santa Catarina", informou a secretaria.

No comunicado, o órgão afirma que estão sendo aplicadas medidas para erradicar os focos da gripe aviária no estado. A secretaria solicitou também que as pessoas comuniquem em caso de aves que apresentem dificuldades respiratórias, andar cambaleante, torcicolo, girem em seu próprio eixo ou mortalidade alta e súbita.

A comunicação pode ser feita pelo sistema e-Sisbravet ou em um escritório da Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina).

Este é o segundo confirmado no estado. Em 27 de junho, a secretaria anunciou um caso em uma ave silvestre da espécie Trinta-Réis-Real em São Francisco do Sul.

O ministério da Agricultura confirmou 64 casos de gripe aviária no Brasil. O caso de Santa Catarina foi o segundo em uma ave de criação doméstica. O outro animal infectado foi em Serra (ES), em 27 de junho.

Até o momento, o Espírito Santo lidera com 29 casos, seguido pelo Rio de Janeiro (13), São Paulo (8) e Paraná (7). Paraná e Rio Grande do Sul também registraram casos. Sete amostras ainda estão sob investigação.