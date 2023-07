SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil pagam o último lote do abono salarial do PIS/Pasep 2023 nesta segunda-feira (17). Cerca de 4,2 milhões de trabalhadores irão receber o benefício, um valor de R$ 4,2 bilhões liberados pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

Têm direito ao benefício os profissionais de empresas privadas nascidos em novembro e dezembro e os servidores públicos com a inscrição terminada em 8 ou 9 que exerceram atividade formal em 2021, ano-base do pagamento, com renda de até dois salários mínimos.

A Caixa irá liberar o valor de R$ 3,6 bilhões para mais de 3,6 milhões de trabalhadores formais de empresas privadas. Já o Banco do Brasil irá pagar R$ 627 milhões para mais de 544 mil servidores.

Até agora, em cinco lotes, o governo já pagou benefício para 20 milhões de trabalhadores, somando R$ 20,2 bilhões liberados.

A Caixa também continua a disponibilizar o pagamento das cotas do PIS/Pasep para quem trabalhou entre 1971 e 1988 e que ainda não tenha retirado o dinheiro. São 9,1 milhões de trabalhadores com direito a cotas do PIS, e 1,4 milhão, ao Pasep.

O dinheiro estará disponível até 5 de agosto, pelo aplicativo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e os valores também são pagos aos herdeiros.