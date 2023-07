BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou nesta terça-feira (18) que pedirá a países europeus que financiem a construção de fábricas em nações em desenvolvimento.

O mandatário elogiou a postura dos países desenvolvidos no encontro entre União Europeia e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em Bruxelas, na Bélgica.

"Na UE o discurso da moda é o seguinte: os países que têm materiais críticos, minérios, urânio, lítio, mesmo quem tem minério de ferro ou bauxita, esses países não podem exportar minério, eles precisam fazer a transformação no seu país para poder ter indústria, para poder gerar emprego, para poder melhorar a capacidade de rentabilidade do país", disse.

Lula disse que considerou uma "evolução" a posição dos países europeus. "Então agora qual é o nosso discurso para a União Europeia: agora queremos que vocês financiem a construção das fábricas que nós precisamos para fazer esse processo de transformação".

Ele afirmou que, antigamente, no caso do Brasil, as empresas que extraíam minério deixavam o buraco lá, sem grandes benefícios para o país.

"Agora estão dizendo: em vez de exportar só, faça indústria lá, faça siderúrgica, para você fazer emprego acontecer no seu país. Esse é discurso novo na UE", disse.