SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A plataforma de comércio eletrônico Enjoei anunciou a investidores, nesta quarta-feira (18), a compra do site de venda de itens artesanais Elo7. Apesar da integração, a empresa disse em fato relevante que as plataformas vão continuar operando com marcas independentes.

"Elo7 é a maior plataforma de produtos autorais do Brasil e suas operações representam relevante volume de vendas e base ativa de usuários, com GMV (gross merchandise value) de cerca de R$ 500 milhões em 2022, bem como 3,6 milhões de transações, 1,6 milhão de compradores ativos, e mais de 50 mil vendedores profissionais ativos", escreveu o diretor financeiro e de relações com investidores da Enjoei, Guilherme Soares Almeida, no fato relevante.

Ainda de acordo com Almeida, a aquisição permite o crescimento significativo de operações similares, com mais receita, otimização de custos e diluição das despesas.

"Além disso, a operação resulta em um inventário combinado significativamente maior, deixando o ecossistema mais forte e interessante para os compradores."

O valor da aquisição não foi informado na nota divulgada pela Enjoei. Segundo Almeida, o preço a ser pago pelo controle do Grupo Elo7 não supera nenhum dos critérios do art. 256 da Lei das S.A.s e, por isso, a consumação da Operação não está sujeita à aprovação ou confirmação por assembleia geral de acionistas, diz ele.