SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Startup levanta R$ 235 mi para reflorestar Amazônia, Enjoei compra Elo7 e outros destaques do mercado nesta quarta-feira (19).

**STARTUP LEVANTA R$ 235 MI PARA REFLORESTAR AMAZÔNIA**

A startup Mombak, que atua com reflorestamento na Amazônia, anunciou nesta terça que receberá US$ 49 milhões (R$ 235 milhões) da seguradora francesa Axa para financiar o reflorestamento de mais de 10 mil hectares de pastagens degradadas.

O investimento foi feito pela gestora de investimentos da seguradora, que também terá uma participação minoritária no capital da startup.

A MOMBAK

Fundada em 2021 por Gabriel Silva, ex-diretor financeiro do Nubank, e Peter Fernandez, ex-CEO da 99, a startup usa seus projetos de reflorestamento para gerar créditos de carbono, que são comercializados no mercado voluntário a empresas interessadas em compensar suas emissões.

Ela compra terras degradadas de fazendeiros e pecuaristas ou faz parceria com eles para replantar espécies nativas na Amazônia.

Esse modelo ajuda a Mombak a se proteger de alguns dos riscos que as organizações não governamentais enfrentam para reflorestar a Amazônia, disse Fernandez à agência Reuters.

EM NÚMEROS

O reflorestamento de 10 mil hectares de pastagens degradadas deve gerar até 6 milhões de créditos de carbono, segundo a startup.

**ENJOEI COMPRA ELO7, DE PRODUTOS ARTESANAIS**

A Enjoei, marketplace de vestuário, anunciou nesta quarta a compra da plataforma Elo7, que reúne vendedores de itens artesanais.

As ações da Enjoei fecharam em alta de 11,7% com a aquisição, que não teve valores divulgados.

As duas empresas irão seguir operando com as marcas de forma independente, segundo o anúncio da transação.

QUEM É QUEM

- Enjoei: criada em 2009 como um blog de venda de roupas usadas, chegou à Bolsa no fim de 2020, no auge das plataformas de ecommerce na pandemia. Na época, foi avaliada em R$ 2 bilhões.

Desde então, porém, os papéis recuam 84%, com a companhia sentindo o baque da alta dos juros e do mau humor dos investidores com empresas de tecnologia que queimam caixa.

- Elo7: com mais de 50 mil vendedores de produtos autorais ativos, a plataforma teve GMV (gross merchandise value, ou volume bruto de mercadorias) de cerca de R$500 milhões em 2022.

Em comunicado, a Enjoei disse que a transição irá gerar mais receita, otimização de custos e diluição das despesas, além de "resultar em um inventário combinado significativamente maior, deixando o ecossistema mais forte e interessante para os compradores".

**LIBERADOS PARA A COPA**

Não serão apenas os servidores federais que terão ponto facultativo no trabalho no horário dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina.

Empresas de diferentes setores também darão folga no período, com o objetivo de impulsionar a diversidade e valorizar a competição, seguindo o modelo adotado no torneio masculino.

A realidade da maioria dos brasileiros, porém, deve ser diferente. É o que indica o levantamento da empresa de tecnologia Zoox Smart Data, feito com 31.615 pessoas em locais como aeroportos, hotéis e metrôs em cidades das cinco regiões do país:

- 70% dos entrevistados disseram que a empresa em que trabalham não irá liberar as equipes durante os jogos da seleção feminina;

- 12% serão liberados apenas nos horários das partidas.

COMO VAI FUNCIONAR

No governo federal, os servidores poderão se ausentar durante a partida e até duas horas após o seu término. As horas não trabalhadas devem ser compensadas até o fim do ano.

Na iniciativa privada, as políticas variam conforme cada empresa. Algumas vão montar estruturas para que os funcionários assistam aos jogos, outras vão liberar a equipe do trabalho no período da manhã ?que deve concentrar os horários desta Copa, sediada na Austrália e Nova Zelândia.

NO CALENDÁRIO

Na primeira fase, que começa neste mês, a seleção comandada por Pia Sundhage jogará às 8h do dia 24 (segunda, contra Panamá), às 7h do dia 29 (sábado, contra França) e às 7h do dia 2 de agosto (quarta, contra Jamaica).

Se passar de fase, a seleção jogará as oitavas de final no dia 8 (terça).

Passando em primeiro de seu grupo, entra em campo às 8h. Se chegar à classificação como segundo, joga às 5h.

**AMAZON E APPLE MULTADAS NA ESPANHA**

A Apple e a Amazon foram multadas em US$ 194 milhões (R$ 1,05 bilhão) em conjunto pelo órgão antitruste da Espanha por "restringirem a concorrência" na distribuição de produtos da maçã no ramo espanhol da varejista.

Foram 143,6 milhões de euros (R$ 779,1 milhões) para a Apple, enquanto a Amazon terá que pagar 50,5 milhões de euros (R$ 273,9 milhões).

A ACUSAÇÃO

As autoridades espanholas acusam as duas empresas de restringir o acesso à Amazon a alguns revendedores de produtos autorizados pela própria Apple.

Elas também afirmaram que os acordos "limitaram a possibilidade das marcas concorrentes da Apple adquirirem espaço publicitário no site da Amazon na Espanha para anunciar seus produtos".

A Apple disse à agência AFP que pretende recorrer da decisão e que as medidas tiveram o objetivo de "proteger os usuários dos riscos ligados à segurança e à qualidade dos produtos falsificados".

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Bancos oferecem desconto de até 96% e parcelamento em dez anos no Desenrola. Faixa 2 do programa permitirá a renegociação de dívidas por correntistas que ganham entre R$ 2.640 e R$ 20 mil por mês.

AMBIENTE

Empresa de criptomoedas fez parceria com indígenas para crédito de carbono, e Funai viu riscos. Empreendimento queria converter créditos em criptoativos a serem vendidos a pessoas físicas; 'decidimos paralisar o projeto', diz sócio.

MICROSOFT

Microsoft cobrará mais por uso corporativo de IA e promove busca protegida no Bing. Companhia afirmou que os clientes corporativos pagarão US$ 30 por usuário, por mês, pela ferramenta de inteligência artificial.

TWITTER

Twitter impede usuários que não pagam de enviar mensagens a desconhecidos. Rede de Musk alterou opções de privacidade das contas para aceitar solicitação de contato apenas de assinantes.