SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Netflix ganha assinantes após cobrar por contas compartilhadas, big techs querem faturar com IA e outros destaques do mercado nesta quinta-feira (20).

**UM ANO DEPOIS, NETFLIX DÁ VOLTA POR CIMA**

A Netflix ganhou 5,9 milhões de assinantes no segundo trimestre deste ano, período em que a companhia passou a cobrar pelo compartilhamento de contas de usuários nos EUA, Brasil e em mais de cem países.

O crescimento na base de usuários veio mais que o dobro além da expectativa do mercado, e agora a companhia soma 238,4 milhões de assinantes.

As ações da líder do streaming, porém, recuaram 8% nas negociações pós-mercado, após ela ter registrado uma receita um pouco abaixo das expectativas e ter projetado um resultado menor do que os analistas calculavam para o atual trimestre.

RELEMBRE

O atual crescimento na base de assinantes da Netflix acontece exatamente um ano depois de a companhia ter registrado queda de usuários em dois trimestres consecutivos, algo inédito.

A marca negativa derrubou o valor de mercado da líder do streaming e a motivou a criar duas estratégias como resposta:

- Criou um plano mais barato e com anúncios, cujo número de assinantes dobrou em junho em relação a março. A Netflix aproveitou para eliminar a versão básica sem propagandas nos EUA e Reino Unido.

- Passou a cobrar pelo compartilhamento de senhas com pessoas que moram em outras casas, algo que a empresa estimava que era feito por 100 milhões de contas.

EM NÚMEROS

A Netflix registrou alta de 3% na receita de abril a junho, para US$ 8,2 bilhões, enquanto o lucro cresceu 6% no período, para US$ 1,5 bilhão.

A companhia também prevê gastar menos com conteúdo neste ano diante da greve de roteiristas e atores em Hollywood.

**VENDA DE ELÉTRICOS CRESCE, E TESLA PERDE MARGEM**

Em mais um avanço da transição energética, a venda de carros elétricos superou a de automóveis movidos a diesel na UE (União Europeia) em junho.

O bloco tem como objetivo acabar com a venda de veículos novos com motores a combustão (diesel e gasolina) em 12 anos.

Ao lado da China, a UE lidera o mercado de elétricos no mundo.

EM NÚMEROS

Os automóveis elétricos passaram de 10,7% para 15,1% em participação do mercado europeu em um ano. Os carros movidos a gasolina lideraram com 36,3% das vendas em junho, seguidos pelos híbridos, com 24,3%.

O avanço dos elétricos no bloco europeu foi impulsionado principalmente pela Tesla, que foi responsável pela venda de 1 a cada 5 automóveis sem motor a combustão em junho.

Por falar na montadora, ela divulgou seus resultados do segundo trimestre deste ano e apresentou alta na venda de veículos e queda na margem operacional, como os analistas esperavam.

Foi um reflexo da estratégia de Elon Musk, CEO da companhia, que rebateu a queda na demanda ao rebaixar os preços dos veículos no segundo trimestre.

O resultado foi que as vendas subiram 83% de abril a junho, enquanto a receita e o lucro cresceram menos ?47% e 20%, respectivamente.

**COMO BIG TECHS QUEREM LUCRAR COM IA**

Passada a fase de entender os potenciais da IA generativa, ferramenta que virou febre a partir do fim do ano passado, agora as big techs vislumbram como ganhar dinheiro com ela.

A Microsoft viu suas ações chegarem à máxima histórica na terça depois de anunciar que cobrará US$ 30 ao mês para clientes corporativos na ferramenta Copilot (copiloto), que integra a IA generativa ao pacote Office (Outlook, Word, Power Point?).

A Meta também aproveitou para lançar uma versão comercial de seu modelo de IA de código aberto Llama, para ser uma alternativa corporativa a ChatGPT (OpenAI) e Bard (Google). A distribuição será por meio da Microsoft.

A Apple trabalha em ferramentas próprias de IA generativa, reportou a Bloomberg, que também relatou que a fabricante ainda não definiu qual estratégia adotar para entregar a tecnologia aos clientes.

O que explica: à sua maneira, cada companhia quer participar do assunto do momento no mundo da tecnologia.

Enquanto Microsoft (como investidora da OpenAI) e Google (que trabalhava internamente com a ferramenta) largaram na frente, agora as outras gigantes avaliam como podem agregar a tecnologia a seus serviços e, claro, ampliar suas fontes de faturamento.

MAIS SOBRE IA

A plataforma para WhatsApp LuzIA chegou ao Brasil nesta quarta. Além de transcrever áudios, a ferramenta responde a pedidos via texto por meio do motor do ChatGPT, o GPT-3.5, e cria imagens.

**POR QUE COPILOTOS NÃO QUEREM PROMOÇÃO**

Uma promoção para um cargo com mais status, considerado um dos auges da carreira, e com aumento de cerca de 40% no salário. É desse combo que muitos pilotos americanos estão fugindo.

ENTENDA

Cerca de 7.500 copilotos das companhias American Airlines e United Airlines não se candidataram à promoção para comandante nas vagas abertas no início deste ano.

A explicação está no fato de a posição ser de comandante júnior, que tem menos benefícios para solicitações de folga e para escolhas de destinos a serem voados, por exemplo.

Outra razão citada é a progressão de aeronave. Quem é comandante de determinado modelo demora mais para adquirir experiência em aviões diferentes do que os copilotos.

Por que importa: a escassez de comandantes pode gerar uma crise de pessoal no setor aéreo americano, que já sofre com falta de pilotos. No país, esses profissionais têm aposentadoria compulsória aos 65 anos.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

PIB

Inflação menor corta margem de despesas em R$ 6 bi e pode dificultar Orçamento de 2024. Fazenda revisou estimativa do IPCA de 5,58% para 4,85%, o que tem impacto na correção do arcabouço.

MERCADO

Governo vai enviar projeto de lei para tributar fundos de super-ricos, diz Haddad. Medida pode ajudar a fechar as contas do Orçamento de 2024 e alcançar meta de zerar o déficit.

BC

Campos Neto tenta controlar entrevistas de Galípolo, e tensão sobe no BC. Banco diz que diretores têm ampla liberdade para se expressar.

MERCADO

Desenrola pode elevar concessão de crédito e reduzir inadimplência, dizem bancos. Estimativas do BofA indicam que inadimplência combinada dos cinco maiores bancos pode cair de 3,2% para 1,6%.

MERCADO

Funcionário posta foto com refrigerante concorrente, é demitido e contratado pela rival. Empresa disse à Justiça que demitiu por falta de produtividade; juiz do Trabalho determinou indenização de R$ 7.000.

MERCADO DE TRABALHO

Plataformas de freelance online são 'reprovadas' em avaliação sobre trabalho justo. Projeto mostra que sites como o Mechanical Turk, da Amazon, falham em questões de pagamento e condições de emprego.