SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) prorrogou as inscrições para o concurso público com 7.548 vagas temporárias para os cargos de APM (agente de pesquisa e mapeamento) E SCQ (supervisor de coleta e qualidade) . Os interessados têm até domingo (23) para se inscrever no site concursos.ibfc.org.br. A taxa de participação é de R$ 42,20 para ambos os cargos.

Do total de oportunidades, 6.742 são para APM, que exige o nível médio completo, e 806 são para SCQ, que além do ensino médio, exige CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no mínimo categoria B. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência.

A remuneração é de R$ 1.387,50 para agente e R$ 3.100 para o cargo de supervisor. Há ainda benefícios como auxílio-alimentação (R$ 658), auxílio-transporte e auxílio pré-escola. Nos dois casos, a previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

A jornada de trabalho será oito horas diárias e 40 horas semanais para as duas funções. As inscrições seriam encerradas nesta quarta-feira (19).

O processo seletivo terá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com três horas e meia de duração. O exame será realizado no dia 17 de setembro. O resultado final dos processos seletivos está previsto para 23 de outubro.

Um SCQ gerencia os trabalhos desenvolvidos nas agências do IBGE de acordo com o cronograma previsto para as pesquisas do órgão. Já as atribuições de um APM envolvem visitas a domicílios e estabelecimentos para a coleta de dados.

A maioria das vagas previstas é no estado de São Paulo. Para APM, há 724 postos em SP e para SQM, 95.

GOVERNO PREVÊ 2.480 NOVAS VAGAS EM CONCURSOS PÚBLICOS

O governo federal anunciou na terça (18) a abertura de novos concursos públicos para órgãos federais e a contratação de candidatos aprovados em seleções já realizadas. Segundo a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, serão 3.026 vagas em 20 órgãos com custo de R$ 1,15 bilhão.

Desse total, 2.480 vagas virão de novos concursos e 546 serão nomeações de seleções já realizadas. Os salários de entrada das novas vagas vão de cerca de R$ 6 mil a R$ 21 mil. O IBGE é o órgão com mais postos, 895. Desta vez, as vagas serão permanentes.

Ao todo, 20 órgãos poderão realizar novos concursos. Estão entre eles, agências reguladoras, Tesouro Nacional, CVM (Comissão de Valores Mobiliários), Banco Central e Ministério da Justiça. Também serão abertas vagas em duas carreiras transversais.