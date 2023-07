SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tesla e Netflix tombam na Bolsa após balanço e perdem US$ 108 bilhões em um dia, Eve e Embraer definem que primeiros "carros voadores" do Brasil serão fabricados em Taubaté (SP) e outros destaques do mercado nesta sexta-feira (21).

**NETFLIX + TESLA = MENOS US$ 108 BI**

Apesar de terem apresentado resultados do segundo trimestre próximos aos esperados pelo mercado, tanto Tesla quanto Netflix desabaram na Bolsa nesta quinta (20).

A explicação está na reação dos investidores às projeções e ao que foi dito pelos executivos nas teleconferências.

EM NÚMEROS

As ações da Tesla fecharam em queda de 9,7%, o que evaporou US$ 89,9 bilhões (R$ 430 bi) em seu valor de mercado ?e US$ 20 bilhões da fortuna de Musk, segundo a Bloomberg. No ano, porém, a montadora ainda dispara 113%.

Os papéis da Netflix recuaram 8,4%, reduzindo seu valor de mercado em US$ 18,8 bilhões (R$ 90 bi), segundo a Reuters. Em 2023, sobe 62%.

O QUE EXPLICA

Na montadora, o mercado já esperava uma queda na margem operacional diante dos descontos que foram dados nos preços dos veículos para aumentar as vendas. A reação negativa veio sobretudo após a conferência de Elon Musk com analistas.

O CEO não demonstrou o otimismo do trimestre anterior e reforçou o plano da empresa de entregar 1,8 milhão de veículos neste ano, ao citar paralisações programadas nas fábricas.

Os analistas trabalhavam com uma produção de 2 milhões de carros em 2023, e também não perceberam nas palavras de Musk algum avanço nos sistemas de IA da Tesla ?como o modelo que dirige o carro "sozinho".

Na gigante do streaming, nem a adição de quase 6 milhões de assinantes no trimestre fez com que os investidores ignorassem uma projeção de receita menor do que eles esperavam.

A estimativa de receita da empresa para o terceiro trimestre ficou em US$ 8,5 bilhões, abaixo do consenso, de US$ 8,7 bilhões.

De abril a junho, o indicador ficou ligeiramente abaixo dos US$ 8,3 bilhões esperados por Wall Street.

MAIS SOBRE A BOLSA, MAS NO BRASIL

A fornecedora de softwares para o setor financeiro Sinqia comunicou na noite desta quinta que seu conselho de administração aceitou uma oferta de compra da Evertec, sediada em Porto Rico e com ações na Bolsa de Nova York.

A proposta, que ainda precisa da aprovação do restante dos acionistas, a avalia em cerca de R$ 2,5 bilhões. A oferta prevê R$ 27,19 por ação de Sinqia, um prêmio de 17% sobre o preço de fechamento dos papéis nesta quinta.

**CARROS VOADORES MADE IN TAUBATÉ**

A Embraer e sua controlada Eve anunciaram nesta quinta que os primeiros "carros voadores" (no termo técnico eVTOL, aeronave elétrica com pouso e decolagem vertical) do Brasil serão fabricados em Taubaté (SP).

A planta ficará dentro da unidade da Embraer no município e próxima da sede da fabricante, em São José dos Campos, assim como das equipes de engenharia e de recursos humanos da Eve.

ENTENDA

Os eVTOLs são considerados como uma alternativa mais barata, silenciosa e menos poluente que os helicópteros.

Os modelos estão na fase de protótipos, e a versão final deve ser entregue aos compradores dentro de três anos. Até lá, ainda terão os testes com voos não tripulados e as viagens de simulação com pessoas a bordo, que podem começar já no ano que vem.

Os primeiros voos comerciais deverão custar entre US$ 50 e US$ 100 (R$ 480) por passageiro, durar no máximo 15 minutos e ter quatro tripulantes além do piloto.

No futuro, as viagens podem acontecer sem um humano no comando.

EM NÚMEROS

A Eve já conta com 2.850 pedidos, que devem gerar US$ 8,6 bilhões (R$ 41,2 bilhões) em faturamento.

Com ações listadas na Bolsa de Nova York, a empresa vale hoje cerca de US$ 2,6 bilhões (R$ 12,4 bilhões), valor próximo ao de quando completou seu IPO, em maio do ano passado, por US$ 2,4 bi. A Embraer ainda é dona de 90% dos papéis com direito a voto.

O JPMorgan avalia que o mercado de eVtols apresenta potencial de US$ 1 trilhão (R$ 4,79 trilhões), e pode chegar a US$ 3 trilhões (R$ 14,3 trilhões) até 2040, se ganhar espaço em áreas como transporte de carga e uso militar.

**DÊ UMA PAUSA**

- Para assistir: "Barbenheimer", nos cinemas

Filmes de dois mundos bem diferentes, mas muito aguardados e com estreia no mesmo dia (nesta quinta-feira).

A compra de ingressos para ver na sequência "Barbie", filme ultracolorido sobre a boneca dirigido por Greta Gerwig, e "Oppenheimer", em que Christopher Nolan imprime estética sombria para falar do criador da bomba atômica, saiu dos memes e virou realidade.

A rede americana de cinemas AMC disse que mais de 20 mil membros de seu programa de fidelidade compraram ingressos para assistir aos dois filmes no mesmo dia.

Comercialmente, porém, o filme da "Barbie" largou bem na frente. Embora 80% das salas do país estejam reservadas para sessões da dupla, o filme da boneca está em três vezes mais telas que o de Nolan.

O mundo cor-de-rosa chegou inclusive a comidas, lanchonetes, prédios e metrôs. É o reflexo das centenas de parcerias fechadas pela Mattel, empresa mãe da linha de brinquedos.

Segundo o Wall Street Journal, a fabricante negociou acordos nos 18 meses que antecederam o lançamento do filme na expectativa de inundar o mercado de produtos Barbie.

De um mês para cá, as ações da companhia sobem 16% na Nasdaq, enquanto o índice da Bolsa americana avança 2% no período.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Fundos dos super-ricos somam R$ 880 bi e têm benefícios tributários. Governo avalia taxação do produto financeiro para aumentar arrecadação.

MERCADO

Regulamentação de apostas deve sair nos próximos dias, e governo prevê arrecadar R$ 2 bilhões. Empresas pagarão 16% sobre a receita com jogos, descontados os prêmios pagos.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Financiamento da casa própria trava com saída de recursos da poupança e espera por queda de juros. Compradores aguardam por meses a liberação de verba pela Caixa na modalidade SBPE.

COPA DO MUNDO FEMININA 2023

Bancos terão horário especial nos jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina de futebol. Agências vão abrir uma hora mais tarde nos dias em que as partidas ocorrerem às 8h; Correios também alteram funcionamento.