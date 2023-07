SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Volksawagen voltou atrás e cancelou a suspensão de contratos de 800 funcionários de sua fábrica em Taubaté (SP).

A mudança se deu "em razão do desempenho positivo do modelo Polo", segundo comunicado da empresa.

A medida afetaria cerca de 800 trabalhadores e havia sido anunciada uma semana após o fim do programa federal de subsídios a carros. A previsão era de que o processo começasse em agosto, com duração de dois meses.

Agora, trabalhadores da fábrica em Taubaté serão colocados em férias coletivas de dez dias, com início em 31 de julho. "As ferramentas de flexibilização estão previstas em Acordo Coletivo firmado entre o Sindicato e colaboradores da Volkswagen", diz a nota.

Já a unidade de São José dos Pinhais (PR) seguirá com um turno em layoff, medida que começou em 5 de junho. Nas plantas de São Bernardo do Campo (SP) e de São Carlos (SP) a operação segue normal.

A Volkswagen do Brasil decidiu ajustar as medidas de flexibilidade para a fábrica de Taubaté (SP), cancelando o layoff previsto para iniciar em 1º de agosto, com duração de dois meses para um turno de produção, e aplicando férias coletivas de dez dias para os dois turnos da unidade, iniciando em 31 de julhoNota da montadora