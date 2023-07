SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa de investimentos Legend Capital anunciou nesta segunda-feira (24) a chegada do ex-ministro Paulo Guedes como novo sócio e presidente do conselho de administração.

A Legend Capital tem cerca de R$ 11 bilhões investidos e atua nas áreas de gestão de patrimônio (Legend Wealth Management) e de assessoria de investimentos (Legend Investimentos), com vínculo com o banco BTG Pactual. Guedes foi um dos fundadores do Pactual nos anos 1980, que viria a se tornar o banco comandado hoje por André Esteves.

O ex-ministro da Economia será o responsável na Legend pela montagem de um time que terá como foco a reestruturação de empresas. Segundo comunicado, Guedes tem se integrado à Legend Capital nos últimos meses e assume oficialmente a posição na companhia na próxima semana.

No início de julho, a coluna Painel S.A. publicou que o ex-ministro havia montado uma escola para oferecer cursos de MBA.

A Legend Capital tem entre os sócios Roberto Justus e Sergio Eraldo Salles. Sales foi um dos fundadores da gestora de recursos Crescera Capital (antiga Bozano Investimentos), da qual Guedes também foi um dos criadores. Ele saiu da empresa para assumir o posto de ministro no governo de Jair Bolsonaro (PL).

O escritório de assessoria é comandado pela dupla Pedro Salles e Tulio Lopez, egressa da XP. Já a Legend Wealth é comandada por Sergio Marini, com passagens pelos family offices GPS Julius Baer e Turim. A empresa conta com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Miami.