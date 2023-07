SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Multinacionais compram brasileiras de café e doces, setor pet fatura R$ 60 bi e outros destaques do mercado nesta terça-feira (25).

**AQUISIÇÕES NO CAFÉ E NAS BALINHAS**

Duas transações anunciadas nesta segunda movimentaram os setores nacionais de café e alimentos:

A JDE, dona das marcas Pilão e L?Or, comprou os ativos de café e chá do grupo JAV, que inclui as linhas de café Maratá, com forte presença no mercado nordestino, relata David Lucena, do blog Café na Prensa, do jornal Folha de S.Paulo.

A fabricante brasileira de snacks e doces Dori foi vendida para a Ferrara Candy Company, do mesmo grupo do Ferrero Rocher.

Nos dois casos, o valor da transação não foi divulgado.

QUEM É QUEM

A JDE, hoje a segunda maior do mercado brasileiro de café, pode assumir a liderança com a compra da dona da Maratá, que é a quarta maior. Atualmente, o primeiro lugar é ocupado pela 3 Corações.

A multinacional holandesa também somará a seu portfólio de cafés e chás as marcas Café Puro, Chá Maratá e Chá Castellari.

A CTH Invest é controladora da Ferrara, a maior empresa de balas e gomas dos EUA. É dona de marcas como Nerds, TicTac, SweeTarts e Trolli.

Com a aquisição da Dori, fundada em 1967 em Marília (SP), será dono de rótulos como Pettiz, Gomets, Yogurte 100, além da própria Dori.

A brasileira tem 3.100 funcionários e fechou o primeiro trimestre com faturamento de cerca de R$ 390 milhões, alta de 14% sobre o desempenho de um ano antes.

**DEMANDA POR YEEZY SURPREENDE ADIDAS**

A Adidas começou a vender o estoque de 1,2 bilhão de euros (R$ 6,3 bilhões) em tênis produzidos sob a parceria desfeita com Kanye West (rapper hoje conhecido como Ye).

O resultado, segundo o Financial Times, foi de que a demanda dos consumidores pelos tênis Yeezy superou a previsão mais otimista da empresa.

Até 2 de junho, a Adidas recebeu pedidos no valor de mais de 508 milhões de euros (R$ 2,7 bilhões) para 4 milhões de pares de tênis, disseram as fontes ao jornal britânico.

RELEMBRE

O lucrativo acordo que criou a marca Yeezy em 2015 foi desfeito pela fabricante em outubro do ano passado depois de o cantor ter publicado comentários antissemitas em redes sociais.

Após uma indefinição sobre o que fazer com o estoque, que envolveu inclusive a possibilidade de destruir os tênis, a Adidas decidiu vender os itens e doar parte do lucro a instituições de caridade que combatem o racismo e o antissemitismo.

Segundo o Financial Times, a fabricante alemã está disposta a doar uma "parcela significativa" do lucro, mas também planeja usar os recursos para pagar royalties a Ye e cobrir custos do término da parceria, como demissões de funcionários.

**MERCADO PET JÁ FATURA R$ 60 BI**

Mais da metade das empresas que atendem os animais de estimação no Brasil é formada por MEIs (microempreendedores individuais).

Eles somam 126 mil do total de 225 mil negócios voltados a esse setor no país, cujo faturamento chegou a R$ 60,2 bilhões em 2022.

Os números são do IPB (Instituto Pet Brasil), que usou dados de IBGE, Euromonitor e Ministério da Fazenda.

O QUE EXPLICA

Apesar da disseminação das grandes redes nas cidades maiores, são os pequenos negócios que estão nas lojas de vizinhança e, muitas vezes, têm a preferência dos tutores por estarem mais familiarizados com os animais.

Outro fator é o investimento necessário para montar um pequeno petshop, que pesa menos no bolso e pode ser feito por qualquer pessoa, desde que contrate os serviços de um veterinário.

Em 2022, pequenos e médios pet shops representaram 48,7% do faturamento total do setor, ainda de acordo com o IPB.

EM ALTA

A projeção é de que o faturamento total do mercado pet cresça 12,1% neste ano, para R$ 67,4 bilhões. É uma boa notícia também para o segmento de alimentação para animais, que deve ficar com R$ 37,3 bilhões ?ou 55,3% dessa fatia.

Além da ração, o que também cresce, principalmente em grandes centros, é a venda de comida humana, como cervejas, bolos, pães e sorvetes, adaptadas para os animais.

**DÓLAR ATINGE NOVA MÍNIMA**

Acompanhando a expectativa no mercado pela reunião do Fed (Federal Reserve, banco central americano), o dólar fechou nesta segunda (24) com queda de 1%, a R$ 4,73. É o menor patamar desde abril de 2022.

A Bolsa subiu 0,93%, aos 121.341 pontos, maior nível desde agosto de 2021. O Ibovespa foi apoiado pela alta das duas maiores empresas, Petrobras e Vale, que seguiram o avanço das commodities lá fora.

O QUE EXPLICA

Além da alta das matérias-primas, a queda do dólar segue a interpretação de analistas de que o BC americano deve indicar uma nova pausa nos juros após a alta de 0,25 ponto percentual prevista para esta quarta (25). O sentimento ganhou força com os últimos dados econômicos divulgados.

Sinal de menos juros nos EUA significa maior apetite a risco dos investidores, que deixam o dólar para buscar oportunidades em outros mercados, como o nosso.

Enquanto isso, no Brasil, as apostas se dividem entre uma queda de 0,25 ponto ou 0,50 ponto na reunião do Copom da semana que vem.

Uma queda na Selic ajuda ativos como a Bolsa e, combinada com uma inflação menos pressionada, ainda deixa o juro real do Brasil alto.

O indicador mantém o país como um mercado atrativo para a entrada de dólares.

Ações de tecnologia devem seguir subindo? Depois da alta de mais de 30% no primeiro semestre da Bolsa Nasdaq, que reúne as maiores ações do setor nos EUA, especialistas ouvidos pela Folha de S.Paulo dizem ser difícil cravar que a tendência continuará ou se ela irá se reverter até o fim do ano.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Os ruídos e recuos por trás da aparente relação amigável de Haddad e Tebet. Após papel relevante na eleição de Lula, auxiliares de Tebet avaliam que ela deveria ter mais voz nas discussões econômicas.

MERCADO

Isenção para produtos importados de até US$ 50 vai gerar perda de R$ 35 bi até 2027, diz Receita. Cálculos foram feitos pela área técnica do órgão.

MERCADO

Voos de dirigível em SP alternam arremetidas e momentos calmos. Aeronave sobrevoa a cidade para ação publicitária de transportadora.

AMÉRICA LATINA

Argentinos pagarão mais caro para poupar e importar em dólares. País lança pacote econômico enquanto finaliza revisão de acordo com o FMI para quitar dívida histórica.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Sam Altman, CEO da OpenAI, lança projeto para diferenciar humanos de IA. Para obter 'passaporte digital', cliente se inscreve para fazer pessoalmente varredura de íris.