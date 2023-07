SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar opera em queda nesta quarta-feira (26), após a decisão da Fitch de elevar a nota de crédito soberano do país para BB.

Por volta do meio-dia, a moeda norte-americana recuava 0,31%, a R$ 4,7340 na venda.

Segundo a Fitch, a decisão reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor que o esperado e a agenda de reformas, com o avanço da Reforma Tributária e do arcabouço fiscal no Congresso no governo Lula, e a reforma da Previdência e a independência do BC (Banco Central) nos anos anteriores.

"O Brasil alcançou progresso em importantes reformas para enfrentar os desafios econômicos e fiscais", diz a agência em relatório.

Já a Bolsa de Valores, que havia iniciado a sessão em queda, passou a subir após a decisão dos juros nos Estados Unidos.

Em linha com as expectativas, o Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) voltou a subir a taxa de juros americana em 0,25 ponto percentual, para uma faixa de 5,25% a 5,50% ?o nível mais alto em 22 anos.

Embora tenha deixado a porta aberta para novas altas, a decisão da autoridade monetária dos EUA trouxe alívio para os mercados.

Nas Bolsas dos Estados Unidos, o Nasdaq reverteu a tendência de queda da manhã e passou a subir 0,15%, enquanto o Dow Jones avançava 0,45%. Já o S&P 500 recuava 0,19%, com perdas em menor intensidade do que na abertura.

No Brasil, o Ibovespa também inverteu o sinal e passou a operar em alta após a decisão do Fed, com ganhos de 0,44%, aos 122.555 pontos.

Sávio Barbosa, economista-chefe da Kínitro Capital, diz que trabalha com um cenário-base em que o aumento de hoje será o último desse ciclo de alta de juros. "Essa leitura se deve a perspectiva mais benigna que temos para a inflação americana", afirma Barbosa, acrescentando que a dinâmica da inflação dará conforto ao Fed para manter a taxa de juros estável ao longo dos próximos meses, mesmo com um ritmo de crescimento saudável.

Entre as maiores altas do dia na B3, as ações do Carrefour subiam 7,3%, após a rede de supermercados reportar na véspera que as vendas líquidas cresceram 8,1% no segundo trimestre, para R$ 25,9 bilhões.

Também com ganhos expressivos, os papéis da Copel avançavam 4,3%, após a empresa lançar a oferta pública de ações que levará à sua privatização a partir da diluição da participação do estado do Paraná em seu capital.

A companhia estimou que o "follow on" pode movimentar até R$ 4,96 bilhões, mas alertou que há risco de cancelamento da operação devido a uma decisão pendente do TCU (Tribunal de Contas da União).

No mercado de juros futuros, que embute a expectativa dos agentes financeiros para os rumos da política monetária, o dia é de queda dos contratos de curto prazo.

O título com vencimento em janeiro de 2024 recuava de 12,64% na véspera para 12,61% nesta manhã, enquanto o papel para 2025 cedia de 10,64% para 10,62%.

Segundo o economista André Perfeito, a melhora da nota pela Fitch, a desaceleração da inflação e os avanços da Reforma Tributária e do arcabouço fiscal abrem espaço para que o BC (Banco Central) inicie o ciclo de redução dos juros com uma queda de 0,50 ponto percentual no próximo dia 2 de agosto.

A expectativa do mercado até alguns dias atrás era de uma redução de 0,25 ponto percentual da Selic pelo BC na semana que vem, mas os dados benignos de inflação do IPCA-15 divulgados nesta terça contribuíram para que aumentassem as apostas por um corte mais agressivo dos juros.