BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) afirmou nesta quinta-feira (27) que será aceito "qualquer nome" definido para o comando do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o economista petista Marcio Pochmann como o novo presidente do órgão. A decisão foi tomada mesmo em meio a resistências de uma ala do Ministério do Planejamento.

"O nome será oficializado no momento certo depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula. Acataremos qualquer nome que venha", disse Tebet.

"O nome já está posto? Já está posto. Será esse? Confirmei com a Casa Civil, confirmei com o ministro Padilha se era o nome que estavam mencionando, eles confirmaram que sim", acrescentou.