SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A OpenAi divulga nesta semana o lançamento do aplicativo para Android da inteligência artificial geradora de texto ChatGPT. O app está disponível no Brasil desde terça (25). Nesta quinta (27), chegou a Argentina, Reino Unido e outros dez países. A versão para iPhone está liberada desde 18 de maio.

O programa está disponível para download na Play Store.

Assim como o aplicativo para dispositivos da Apple, o ChatGPT para Android aceita comandos de voz. Isso é possível pela integração da tecnologia com a inteligência IA, da OpenAI, que reconhece áudios, Whisper.

As vantagens garantidas a partir da assinatura do plano ChatGPT Plus, por US$ 20 (R$ 94,39), também valem para o aplicativo. Usuários premium têm acesso à versão mais potente do ChatGPT, GPT-4, e a atualizações em fase de teste ?como a opção de fazer pesquisas na internet e a instalação de plugins.

O aplicativo do ChatGPT já foi baixado mais 1 milhão de vezes na Play Store. Na App Store, são 12 milhões de downloads, segundo a plataforma de audiência Sensor Tower.