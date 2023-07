BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, disse estar "otimista" para que o acordo de renovação do contrato de gestão da usina binacional Itaipu seja firmado ainda neste ano. A declaração foi feita nesta sexta-feira (28), após reunião com o presidente Lula (PT).

Peña afirmou que "acha" ser possível fechar um contrato que estabeleça que o Brasil seguirá pagando o preço de custo pelo excedente da energia.

"O Paraguai não está buscando política rentista, está buscando uma política desenvolvimentista. O Paraguai quer desenvolver seu país, o Paraguai tem muita gente jovem que quer trabalhar, então hoje estamos buscando política econômica que vai gerar emprego", disse.

Itaipu foi construída na virada da década de 1970 para 1980. Na época, os dois países firmaram um contrato de 50 anos. Agora, está em discussão a renovação do chamado anexo C do acordo, que trata das balizas financeiras da parceria entre os dois países.

"Já sabemos o que aconteceu nos últimos 50 anos e, depois de assinado o acordo, a Itaipu foi construída, operada e a dívida foi paga e hoje temos o desafio de pensar de maneira ambiciosa juntos para os próximos 50 anos", afirmou Peña.

Ele disse que considera Lula o "líder global mais importante" atualmente e que o Brasil é seu principal parceiro.

"O objetivo é construir uma visão comum. Itaipu é binacional, dos dois, é um trabalho que tem que ser feito com integração, hoje esse projeto tem que olhar para o futuro de maneira mais ambiciosa", disse.