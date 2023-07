SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, recebeu como presente na manhã desta segunda (31) uma onça de ouro, entregue pelo ministro de Investimentos do Reino da Arábia Saudita, Khalid Al Falih.

A obra será levado a Brasília e incorporada ao patrimônio da União.

No começo deste ano, outros presentes de valor dados por sauditas a autoridades brasileiras viraram caso de investigação policial, quando descobriu-se que joias enviadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PT) e a sua mulher, Michele, não haviam sido declaradas à Receita nem incorporadas ao patrimônio.

Em abril, Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal na condição de investigado, no caso dessas joias

A visita dos sauditas a Haddad foi marcada de última hora, e aproveitou a presença do ministro em São Paulo para se reunir com representantes de bancos --o setor tenta barrar a tentativa do governo Lula de limitar os juros do rotativo do cartão de crédito, atualmente acima de 455%.

Estiveram presentes Isaac Sidney, da Febraban; Milton Maluhy; do Itáu; Octávio Lazari, do Bradesco; do Mario Leão, do Santander Brazil, e André Esteves, do BTG Pactual.