SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novo título do Tesouro, 1º lucro operacional da Uber e outros destaques do mercado nesta quarta-feira (2).

**1º LUCRO OPERACIONAL DA UBER**

Depois de anos com suas atividades gerando prejuízo, a Uber divulgou nesta terça seu primeiro lucro operacional da história.

Foram US$326 milhões (R$ 1,5 bilhão) durante o segundo trimestre, uma reversão ao prejuízo operacional de US$ 713 milhões (R$ 3,4 bi) do mesmo período do ano anterior.

A companhia já havia reportado em resultados passados lucro líquido ?inflacionado pelos investimentos em outras empresas? e um fluxo de caixa positivo, indicado pelo Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização).

No primeiro trimestre deste ano, o indicador alcançou US$ 761 milhões, o maior patamar da história até então. De abril a junho, o resultado subiu para US$ 916 milhões, acima das expectativas dos analistas.

Os papéis da companhia, porém, tombaram 5,6% na Nasdaq. A receita cresceu 14% em bases anuais, para US$ 9,2 bilhões. Foi o menor avanço da empresa em dois anos e veio abaixo das projeções dos analistas.

O primeiro lucro operacional da Uber pode ser considerado um marco.

A empresa fundada em 2009 era comumente citada como um exemplo de startup que conseguia cada vez mais dinheiro de investidores sob o objetivo de ganhar mercado, mesmo que isso significasse operar no prejuízo.

Desde que começou a divulgar os números, em 2014, até o primeiro trimestre deste ano, a companhia reportou um prejuízo operacional somado de US$ 31,5 bilhões (150 bi), de acordo com o Financial Times.

MAIS SOBRE INVESTIMENTOS

Lembra da Tupperware, a marca americana dos tradicionais potes de plástico que admitiu risco de falência em abril? As ações da companhia subiram 26% nesta terça e disparam mais de 800% desde a mínima do ano, há duas semanas.

O motivo pode ser o mesmo que levou outras empresas capengas a dispararem em 2021 e virou série da Netflix: pequenos investidores inflando o preço da ação para forçar os fundos que apostam em sua queda a recomprar os papéis.

**NOVO TÍTULO DO TESOURO**

O Tesouro Nacional lançou nesta terça um novo título, seu segundo no ano: o Tesouro Educa+. Voltado para ajudar as famílias a custear os estudos dos jovens no futuro, seu valor mínimo inicial é de R$ 30.

ENTENDA

Os investidores podem escolher os títulos disponíveis de acordo com o ano de vencimento. O resgate acontece em 60 prestações mensais, ou seja, em cinco anos, e o valor das "parcelas" nesse período vai sendo corrigido pela inflação.

A rentabilidade do investimento é o IPCA mais uma taxa anual, que varia conforme a data de vencimento.

Na página do Educa+, as famílias podem simular a aplicação com base na idade atual do jovem, a idade em que ele começará a universidade, o investimento inicial e a renda mensal pretendida para cursar os cinco anos de graduação.

O Tesouro, então, sugere um determinado tipo de título. Apesar do objetivo do produto, o dinheiro investido pode ser utilizado para qualquer finalidade.

O novo título do Tesouro terá em outubro duas novidades:

- Investimento Coletivo: será permitida a abertura de uma única conta para a família, mas deve ser registrada no CPF da criança que será beneficiada com o valor investido para educação.

- Gift Card: familiares poderão dar como presente para a criança um aporte para a sua conta.

**SHEIN MADE IN BRAZIL**

Quem quiser dar uma olhada na primeira leva de roupas "made in Brazil" da Shein vai ter que procurar bem na plataforma.

- As cerca de 800 peças se misturam entre as outras, importadas, mas podem ser encontradas por quem buscar por "Shein Brasil".

- Elas estão identificadas como "She(In) Brasil; Envio Nacional". O tempo de envio gira em torno de duas semanas ?metade do prazo de espera para os itens importados.

Na coleção, estão tops de R$ 19 a R$ 29, calças jeans de R$ 119, vestidos de R$ 49 a R$ 129, e conjuntos de R$ 185.

Para além do jeans, algodão e poliéster, estão tecidos como linho, laise e paetê. No geral, as peças apresentam uma qualidade superior à média dos produtos importados, escreve a repórter Daniele Madureira.

EM NÚMEROS

As peças foram fabricadas por 110 confecções brasileiras, com tecidos nacionais e designers locais, e o objetivo da varejista é chegar a 2.000 unidades por mês.

Dentro de três anos, a Shein quer ter 2.000 fábricas no país conectadas ao seu algoritmo, que acelera a produção quando identifica que um modelo será bem vendido.

Para isso, ela se comprometeu com o governo a investir R$ 750 milhões até lá.

O objetivo também é fazer com que 85% das vendas feitas no país sejam de produtos nacionais ou de vendedores daqui.

A Shein é uma das varejistas internacionais que aderiu ao Remessa Conforme, programa do governo que regulamenta as compras do exterior e começou a valer ontem (1º).

**FACEBOOK É MULTADO EM R$ 20 MI**

O Facebook foi alvo de uma condenação judicial em Minas Gerais com multa de R$ 20 milhões em danos morais coletivos pelo vazamento de dados de usuários em 2018 e 2019. Cabe recurso à decisão.

A ACUSAÇÃO

O juiz de primeira instância José Maurício Cantarino Villela classificou o sistema da empresa como "vulnerável" por permitir os vazamentos. São citados dois casos:

- Um de 2019, em que senhas de 22 mil usuários de todo o mundo foram expostas, conforme processos em outros países;

- Um de 2018, em que 29 milhões de usuários globais foram afetados de maneiras diferentes.

A Meta, dona do Facebook, afirmou não ter sido formalmente intimada sobre a decisão.

Usuários do Facebook, independentemente de estarem ou não entre aqueles que tiveram os dados vazados, poderão acionar a Justiça requerendo os R$ 5.000 de indenização por danos morais individuais estabelecidos, aponta a decisão.

Os processos foram movidos pelo Instituto Defesa Coletiva, que orienta aguardar o trânsito em julgado da ação, ou seja, que todas as possibilidades de recursos estejam esgotadas, para ingressar com o pedido de recebimento da indenização.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO DE TRABALHO

Governo prepara projeto para liberar FGTS na demissão a trabalhador que adere a saque-aniversário. Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participou da abertura do Mutirão de Emprego nesta terça (1º) em SP e falou sobre FGTS, juros e desemprego.

MERCADO

Após polêmica sobre Pochmann, aliados defendem que Lula indique Mantega para o BID. Preferência do presidente é colocar ex-ministro na direção-executiva da Vale, mas oposição a nome levou a plano B.

MERCADO

Bancada ruralista quer tirar da Reforma Tributária contribuição que pode encarecer comida. Frente Parlamentar da Agropecuária pede ao Senado mudanças em PEC.

JUROS

Fitch rebaixa rating dos EUA de AAA para AA+; Yellen critica decisã. Secretária do Tesouro disse que mudança é arbitrária e baseada em dados desatualizados.

MERCADO

Ex-CEO das Americanas apresenta atestado e adia depoimento na CPI. Miguel Gutierrez tem habeas corpus que permite ficar calado durante fala na comissão.