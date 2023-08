SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (5), aos 97 anos, no Rio de Janeiro, o empresário Antonio Oliveira Santos, que foi presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac no período de 1980 a 2018.

Segundo nota divulgada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), no dia 20 de julho, Santos começou a sentir-se mal dentro da sede da confederação do comércio, onde ocupava o cargo de presidente de honra, e foi hospitalizado. A causa da morte não foi divulgada.

"A CNC perde uma de suas grandes referências, um nome que se confunde com a própria trajetória e consolidação do Sistema Comércio", disse o presidente da CNC, José Roberto Tadros, em nota.

Segundo a entidade, Santos ajudou a moldar o Sistema Comércio (composto pela CNC, Sesc, Senac e federações e sindicatos do setor) e promoveu a expansão do Sesc e do Senac pelo país no período em que esteve à frente da entidade.

Engenheiro civil e eletricista formado pela então Universidade do Brasil (hoje UFRJ), Antonio Oliveira Santos nasceu em Vitória (ES), em 1926. Passou pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), pela Companhia de Ferro e Aço de Vitória, além da Estrada de Ferro Vitória a Minas.

Iniciou suas atividades no comércio atacadista e varejista de materiais de construção em 1956. Passou a presidir a Fecomercio-ES (Federação do Comércio do Espírito Santo) em 1968, assumindo posteriormente a vice-presidência da CNC. Em 1980, com a morte do então presidente da confederação, Jessé Pinto Freire, assumiu o comando da entidade.

Segundo a nota divulgada pela CNC, ao assumir o comando da entidade, Santos intensificou a representação da confederação junto ao governo. Em 1981, participou de comitiva do ex-presidente João Figueiredo em viagem à Europa e América Latina e compôs no mesmo ano missão empresarial no Oriente Médio chefiada pelo então ministro da Fazenda, Ernane Galvêas.

"Sob seu comando, a CNC teve participação ativa na formulação de políticas públicas e em momentos históricos, como os debates que marcaram a elaboração e a promulgação da Constituição Federal de 1988", destaca a confederação do comércio.

Santos também esteve à frente da UBE (União Brasileira de Empresários), grupo que reunia entidades sindicais empresariais criado para colaborar com o governo na elaboração da nova Constituição.