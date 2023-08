SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aplicativo e o site do Itaú estão com instabilidade na manhã desta segunda-feira (7). De acordo com o banco, há um problema nos sistemas da instituição.

O site Downdetector começou a registrar um aumento de reclamações a partir das 8h20 desta segunda. O pico foi atingido às 9h19, com 4.090 queixas contra o Itaú.

O banco informou no Twitter que está trabalhando para que o site e o aplicativo voltem a funcionar.

"Estamos com instabilidade em nossos sistemas nesta segunda-feira (7). Pedimos desculpas aos clientes e parceiros pelo inconveniente e informamos que estamos trabalhando com urgência para que os sistemas sejam restabelecidos o mais rapidamente possível", informou o Itaú.

Procurado pela reportagem, o banco não informou se há previsão de horário para reestabelecimento dos serviços.

Nas redes sociais, correntistas postaram uma série de memes, informando que não conseguiam acessar suas contas no banco.