SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após apresentar instabilidade no aplicativo e no site desde a manhã desta segunda-feira (7), o Itaú começou a restabelecer seus sistemas. O banco afirmou, às 17h50, que o funcionamento do aplicativo para pessoas físicas havia voltado ao normal. Às 19h06, disse que "seus canais foram restabelecidos e estão operando normalmente."

As queixas no site Downdetector, que recebe reclamações de usuários quase em tempo real, porém, ainda persistiam.

A plataforma começou a registrar um aumento de reclamações a partir das 8h20. O pico foi atingido às 9h19, com 4.090 queixas contra a instituição. No início da noite, às 19h07, havia 69 reclamações contra oo Para o banco digital do Itaú, Iti, havia 42 queixas no mesmo horário -o pico foi de 717.

Até as 19h09, usuários ainda reclamavam, nas redes sociais, de problemas nos serviços, como dificuldades para concluir transferências.

O banco disse que aplicativo e internet banking voltam a funcionar de forma gradual, assim como o Pix. A reportagem fez um Pix pelo aplicativo no final da tarde e a operação foi concluída, após várias tentativas frustradas ao longo do dia.

Uma nova mensagem foi vista pela reportagem no app às 17h45: "Atenção. Estamos voltando! Nosso app está restabelecendo gradualmente. Pedimos desculpas pelo inconveniente".

SISTEMAS DO ITAÚ APRESENTARAM INSTABILIDADE DE ORIGEM INTERNA

Mais cedo, o Itaú informou que a instabilidade é de origem interna em seus sistemas. O banco havia ressaltado que não houve ataque externo de qualquer natureza e que os dados dos clientes estão seguros.

Às 16h15 da tarde, o aplicativo do banco continuava inacessível e recomendava que os clientes buscassem caixas eletrônicos para fazer as transações. "Agências funcionarão até 17h para apoiá-lo", informava a mensagem no app.

Cerca de 30 minutos depois, a reportagem conseguiu logar no aplicativo da instituição. Após entrar, o app apresentou a seguinte mensagem: "Atenção. Estamos com instabilidade no Pix. Por favor, não refaça a operação e aguarde, em breve será normalizado". O internet banking permaneceu com problemas.

A pane também atingiu atendimentos na boca do caixa em agência da rua das Palmeiras, na região central da capital paulista, visitada pela reportagem no início da tarde. O local tinha fila nos caixas eletrônicos. Funcionários ouvidos pela reportagem afirmaram que tiveram problemas para bater o ponto pela manhã.

Em outra agência, na avenida Paulista, cerca de dez pessoas aguardavam atendimento. Nos caixas eletrônicos, clientes eram atendidos mais rapidamente, segundo constatou a reportagem. Serviços funcionavam normalmente, mas um dos dois totens que gera senhas estava com instabilidade.

Outra unidade, também na Paulista, tinha pouco movimento, mas bastante lentidão nas mesas de atendimento e na boca do caixa. Pela manhã, a agência registrou fila com cerca de 15 pessoas, o que se somou à alta demanda pelo quinto dia útil.

Funcionários relataram atraso de 30 minutos para que o sistema começasse a funcionar no começo do expediente. O site interno demorava para carregar páginas e processar operações, além de mostrar uma marca d'água incomum.

BANCO DIZ QUE NÃO HOUVE ATAQUE EXTERNO E QUE DADOS ESTÃO SEGUROS

O banco enviou mensagem aos clientes com pedido de desculpas e a informação de que os sistemas estariam sendo restabelecidos gradualmente. A instituição também informou, no Twitter, estar trabalhando para que o site e o aplicativo voltarem a funcionar.

"Estamos com instabilidade em nossos sistemas nesta segunda-feira (7). Pedimos desculpas aos clientes e parceiros pelo inconveniente e informamos que estamos trabalhando com urgência para que os sistemas sejam restabelecidos o mais rapidamente possível", informou o Itaú, em nota à reportagem durante o dia.

Após acessar o site, o cliente era informado que "ocorreu um erro em sua solicitação" ou que "a página não está funcionando".

Mais cedo, o correntista que tentava acessar o aplicativo era comunicado que seria preciso voltar posteriormente para realizar a operação: "Ops! Desculpe-nos. Estamos melhorando nossos serviços. Tente novamente mais tarde", era a mensagem direcionada ao usuário.

O Iti, banco digital do Itaú, também apresentou instabilidade nesta segunda-feira devido ao mesmo problema nos sistemas internos do Itaú.

Nas redes sociais, correntistas postaram uma série de memes, questionando o Itaú sobre a falta de acesso às contas no banco. Também fizeram reclamações de problemas para receber salários e concluir pagamentos.