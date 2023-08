SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Símbolo do home office na pandemia, Zoom quer volta da equipe aos escritórios, mais ricos aumentam investimentos em títulos isentos de IR, e outros destaques do mercado nesta terça-feira (8).

**ZOOM CHAMA FUNCIONÁRIOS PARA O PRESENCIAL**

O Zoom, plataforma de videoconferência que virou símbolo do home office durante a pandemia, pediu para que seus funcionários voltem ao trabalho presencial no formato híbrido, mostra o New York Times.

A companhia confirmou ao jornal a solicitação aos trabalhadores que estão a 50 milhas (cerca de 80 quilômetros) dos escritórios para que retornem pelo menos dois dias por semana até o final do mês que vem.

A decisão do Zoom encontra eco em outras empresas do setor que tentam convencer seus funcionários a voltarem ao trabalho pelo menos por alguns dias, caso de Google, Salesforce e Meta.

RELEMBRE

A plataforma saiu dos 10 milhões de usuários em 2019 para 300 milhões em 2020, quando se tornou o app mais baixado do ano na loja da Apple.

Ela ficou tão popular no período que até deu nome à exaustão causada pelo acúmulo de chamadas em vídeo ?"Zoom fatigue".

Neste ano, na volta gradual das pessoas ao trabalho, a plataforma não escapou da onda de demissão em massa que atingiu as empresas de tecnologia e anunciou o corte de 15% do seu pessoal, cerca de 1.300 funcionários.

As ações da companhia chegaram a bater em US$ 478 em novembro de 2020, mas hoje valem cerca de US$ 68, próximo ao patamar pré-pandêmico.

MAIS SOBRE O ZOOM

A atualização nos termos de uso da plataforma desta segunda prevê que a empresa tenha o direito de treinar modelos de inteligência artificial com informações de usuários.

A autorização inclui email, datas e participantes das reuniões e dados de voz e imagem dos participantes de videoconferência.

Em nota, a empresa afirma que o trecho se refere apenas a quem optar por usar recursos de inteligência artificial disponíveis no programa de videoconferência, como o assistente virtual Zoom IQ.

**REAL DIGITAL VIRA DREX**

O Banco Central disse nesta segunda que sua moeda digital que vinha sendo chamada de real digital vai ter o nome de Drex.

A ideia foi juntar as palavras "digital", "real", "eletrônico" e "transação" em um nome sonoro, como o Pix, segundo o órgão.

ENTENDA

O Drex não é exatamente uma criptomoeda, como o bitcoin e o ether. Ele ficará concentrado nas transações entre o BC e as instituições financeiras, que, por sua vez, vão criar tokens lastreados ao real digital.

São esses tokens que chegarão às carteiras dos clientes. A função deles é garantir a posse e características de determinado ativo, como um empréstimo ou até uma obra de arte.

Alguns exemplos práticos de uso do Drex:

? Contratos inteligentes: a moeda digital do BC poderá ser usada em transações comuns aos brasileiros, como em um empréstimo ou na venda de um carro.

- Quando o comprador fizer o depósito do valor, automaticamente é efetivada a transferência do registro do veículo, o que gera segurança e agilidade ao processo.

? Dinheiro programável: os pais de uma criança ou adolescente podem transferir a mesada e atrelar seu gasto apenas para um determinado fim, como alimentação ou atividades culturais, por exemplo.

CRONOGRAMA

Por enquanto tudo ainda está em fase de testes entre o BC e as instituições financeiras, processo que deve ir até fevereiro do ano que vem.

O piloto checa a viabilidade e a privacidade da plataforma utilizada (Hyperledger Besu, baseada na ethereum) e simula a troca de dinheiro envolvendo o Drex e os ativos tokenizados.

A expectativa é que no fim do próximo ano ou no início de 2025 clientes reais possam fazer as primeiras operações (ainda em modelo de testes).

**PROCURA POR TÍTULOS ISENTOS AUMENTA**

Em meio às discussões envolvendo tributação de fundos exclusivos e a cobrança de IR (Imposto de Renda) sobre dividendos, os mais ricos têm investido cada vez mais em títulos que são isentos da mordida do Leão da Receita.

É o caso de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), CRAs (do agronegócio), LCAs (Letras de Crédito Agrícola) e LCIs (Letras de Crédito Imobiliário).

EM NÚMEROS

Nos segmentos private (investimentos acima de R$ 3 milhões) e varejo, as aplicações com isenção tributária atingiram R$ 976,7 bilhões em junho, alta de 22% em relação ao semestre anterior, segundo dados da Anbima, agência autorreguladora do mercado de capitais.

Essa foi a maior variação percentual entre as principais opções. A pesquisa também considera CDBs (11,8%), ações (8,7%), títulos públicos (17,2%) e outros (17,2%).

O QUE EXPLICA

Além do benefício tributário, a ampliação da oferta de produtos isentos pelos bancos também favoreceu a demanda pela categoria, afirmou Ademir Correa Júnior, presidente do fórum de distribuição da Anbima.

Ele prevê que o início do ciclo de queda da taxa de juros deva ampliar a procura por investimentos em ações no segundo semestre.

**O 'INFERNO ASTRAL' DA BUD LIGHT**

A queda das vendas da cerveja americana Bud Light, que deixou de ser a mais comercializada no país, tem outras razões além do boicote de setores conservadores à propaganda com a influenciadora trans Dylan Mulvaney, em abril.

O Financial Times mostra que o setor cervejeiro, que movimenta US$ 115 bilhões nos EUA, passar por mudanças no país.

Entre elas, está a preferência por cervejas artesanais e importadas, além do consistente ganho de mercado de bebidas destiladas.

EM NÚMEROS

A AB InBev, empresa que é dona da Bud Light e tem entre seus principais acionistas o trio de bilionário brasileiros do 3G, disse que suas receitas nos EUA caíram 10,5% no segundo trimestre.

A Heineken, sua maior rival a nível global, disse que o volume de cerveja que vendeu nas Américas caiu 1,5% em relação ao ano passado, devido ao mercado "suave" nos EUA e no México.

Mas as concorrentes locais da Bud Light foram bem no trimestre.

A Molson Coors registrou alta nas vendas de suas marcas Coors Light e Miller Lite, que superaram as da Bud Light em 50%.

Em maio, a mexicana Modelo, fabricada nos EUA pela Constellation Brands, havia tomado o posto da cerveja da AB InBev como a mais vendida.

O executivo-chefe da AB InBev, Michel Doukeris, garantiu a analistas e investidores que o apoio à Bud Light ainda é sólido. Ele citou uma pesquisa com 170 mil consumidores americanos que apontou que 80% tinham uma visão "favorável ou neutra" em relação à marca.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

CONGRESSO NACIONAL

Plano de médio prazo de Lula vê apagão até em Saúde sem mudança em precatórios. Pagamento do passivo ocuparia espaço de R$ 195,65 bi de despesas básicas, como conta de luz e terceirizados.

BANCO CENTRAL

Ala do BC defensora de corte menor nos juros reúne diretores de diferentes perfis. Diogo Guillen, Fernanda Guardado, Renato Dias Gomes e Maurício Moura votaram por redução de 0,25 ponto percentual.

ITAÚ

Lucro do Itaú sobe 14% e alcança R$ 8,7 bilhões no 2º trimestre. Carteira de crédito cresce 6,2% e vai a R$ 1,51 trilhão.

TECNOLOGIA

Neuralink, de Musk, levanta US$ 280 mi em rodada liderada por Founders Fund. Aporte vem meses após aprovação para seu primeiro teste clínico em humanos.